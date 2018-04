Departamentul de Stat: Doua televiziuni, sustinatori vocali ai Guvernului, au oferit informatii inexacte despre proteste

Ziare.

Raportul noteaza ca, in luna februarie, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul de Interne Carmen Dan a acuzat mai multi jurnalisti cunoscuti ca au sprijinit protestele antiguvernamentale si a intocmit o "lista neagra" cu acestia. Totodata, ea a criticat grupul "Coruptia ucide" afirmand ca a chemat oamenii in strada."Jurnalistii si ONG-urile au caracterizat declaratiile sale ca fiind impotriva libertatii de exprimare si au spus ca reprezinta un act de intimidare. Asociatia pentru Tehnologie si Internet a catalogat comentariile ministrului Carmen Dan drept o 'amenintare impotriva celor care folosesc canalele de comunicare social media'", se arata in raport Departamentul de Stat noteaza si faptul ca, in 11 decembrie 2017, in timpul protestelor fata de coruptia din Romania, politia a anuntat ca a inceput anchete penale fata de mai multe persoane care au postat pe Facebook informatii despre proteste, sustinand ca au incalcat ordinea publica si ca au folosit limbaj injurios."Exista doua televiziuni, Antena 3 si Romania TV, controlate de oameni de afaceri care sunt sustinatori vocali ai Guvernului. Ambele au oferit informatii inexacte in legatura cu protestele din luna ianuarie. ONG-urile au protestat, afirmand ca cele doua televiziuni au incercat sa compromita protestatarii si ca impiedica libertatea de exprimare. In urma presiunilor publice, Consiliul National al Audiovizualului a amendat cele doua televiziuni pentru dezinformarea telespectatorilor", se mai arata in raportul departamentului de Stat.In timp ce presa independenta exprima o varietate larga de opinii fara restrictii vizibile, exista institutii media, atat la nivel local cat si national, controlate de politicieni sau apropiati ai acestora. Opiniile si pozitiile acestora se reflecta frecvent in stiri si editoriale, subliniaza Departamentul de Stat."Mai multe institutii media, conduse de oameni de afaceri cu probleme in justitie, au fortat plecarea unor jurnalisti cunoscuti care promovau Statul de drept. Ziarul Romania libera a concediat sau a fortat mai multi jurnalisti sa isi dea demisia dupa ce au facut publice cazuri de coruptie", mai noteaza raportul.Departamentul de Stat aminteste in raport si de controlul efectuat de ANAF la HotNews si Rise Project."Investigatiile inspectorilor ANAF au venit in urma unei serii de articole controversate ce il vizau pe presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Mai multe ONG-uri si grupuri de presa au afirmat ca inspectia a avut drept scop intimidarea celor doua trusturi de presa", afirma raportul.