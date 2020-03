Editorii de presa cer sprijinul autoritatilor, in contextul crizei generate de COVID-19

Ziare.

Printre efectele imediate ale acestor masuri se inscriu scaderea cu peste 50% a veniturilor din publicitate, cu peste 90% a celor din vanzarea si distributia la chioscurile de ziare, reducerea drastica a tirajelor publicatiilor, sistarea aparitiei editiilor tiparite.Creatorii de continut scris, companiile ce furnizeaza stiri online si cei din presa tiparita, nu au surse de venit care sa nu fie afectate semnificativ de criza generata de instituirea starii de urgenta.", consideraInternetul este sursa de informatie principala pentru 70% din populatia activa, procentul depasind 75% pentru populatia sub 35 de ani.35% din populatia Romaniei utilizeaza ca sursa principala de informare presa scrisa, fenomen prezent in proportie mai mare la populatia de peste 65 ani - Sursa: SNA FOCUS, realizat de BRAT.Daca analizam datele ultimelor saptamani, cresterea interesului publicului pentru stirile online, pentru site-uri in general este exceptionala, si depaseste in amploare orice eveniment anterior important (Alegeri Europarlamentare sau Prezidentiale, evenimente sportive, catastrofe naturale etc).Astfel, incepand cu data de 9 martie 2020, stirile online au inregistrat valori duble de trafic, iar consumul general de informatii publicate pe site-uri a crescut cu 54%.Cele mai importante siteuri de stiri inregistrau in ultimele luni intre 1 milion si 3 milioane de vizitatori lunar, fiind importante surse de stiri pentru publicul larg.In luna martie 2020 estimam, pe baza datelor de trafic deja inregistrate, ca numarul persoanelor ce vor accesa siteuri de stiri va depasi 4 - 5 milioane de oameni, siteurile devenind cele mai importante canale de informare din Romania.In acest sens, BRAT, asociatia profesionala a industriei de media ce reprezinta peste 75 de editori de presa scrisa si online din Romania, care impreuna editeaza peste 350 de site-uri, ziare si reviste, a transmis Secretariatului General al Guvernului o propunere care cuprinde masuri care sa limiteze efectele negative ale instituirii Starii de Urgenta si pandemiei COVID19 asupra institutiilor de presa.Solicitarea a fost transmisa prin semnarea, impreuna cu ARCA - Asociatia Romana de Comunicatii Audiovizuale, a unui apel comun catre Guvern, in care starea presei, indiferent de modul ei de a ajunge la public (online, radio, TV, publicatii), este adusa in atentia autoritatilor.Aceste masuri cuprind includerea companiilor care editeaza site-uri, ziare sau reviste pe lista celor ce pot beneficia de exceptari de la plata sau amanari ale platilor taxelor si impozitelor, sprijin de stat, utilizarea site-urilor si ziarelor in realizarea comunicarilor oficiale ale autoritatilor, includerea activitatilor realizate de editori in sprijinul informarii publicului in categoria serviciilor esentiale.Mai mult, recomandam autoritatilor directionarea unui eventual sprijin catre acele companii care editeaza produse media online sau tiparite si care respecta standardele profesionale ale industriei, facand eforturi in sensul profesionalizarii si transparentizarii activitatii proprii.Pentru a inlatura orice suspiciune ori a lasa loc de abuzuri si pentru a nu incuraja prin acest demers tocmai finantarea surselor indoielnice de informare, care promoveaza "fake news", stiri alarmiste si neverificate, BRAT se pune la dispozitia autoritatilor pentru a crea un set dePrintre aceste criterii se pot numara existenta unui sediu social valid, a unui administrator identificabil al societatii, apartenenta la o organizatie profesionala recunoscuta sau aderarea la un cod etic, a unui numar minim de angajati cu forme legale, site-uri si publicatii care respecta standardele globale ale industriei si reglementarile de tip GDPR, precum si dovezi clare asupra impactului crizei COVID19 in situatiile financiare ale societatilor editoare (ex: un impact de minim 25% scadere in venituri fata de aceeasi perioada a anului precedent).Editorii de presa scrisa si online din Romania vor participa in continuare la procesul de informare a publicului in vederea limitarii raspandirii epidemiei de coronavirus si isi manifesta disponibilitatea pentru dialog cu autoritatile.este organizatia industriei de media si publicitate ce reprezinta peste 150 de companii care activeaza in acest domeniu: editori de presa scrisa si online, companii de outdoor, difuzori de radio, organizatori de evenimente, agentii, regii si clienti de publicitate.BRAT pune la dispozitia industriei de media si publicitate studii strategice si tactice esentiale in realizarea strategiilor de media si comunicare si in achizitia de media, fiind reperul industriei in tranzactionarea publicitatii. www.brat.ro SATI (Studiul de Audienta si Trafic Internet) ofera informatii complete cu privire la audienta, profilele sociodemografice si traficul siteurilor web de peste 12 ani, fiind standardul recunoscut al presei online in masurarea performantelor siteurilor sub aspectul accesarii lor de catre public.SATI este realizat de catre BRAT pe baza unor standarde si metodologii acceptate la nivel international, agreate de membrii si recunoscute de industria de media si publicitate.Rezultatele de audienta SATI reprezinta etalonul pietiei de publicitate in tranzactionarea spatiului publicitar pentru mediul online.In prezent, in cadrul studiului SATI sunt masurate peste 210 siteuri, pentru care studiul ofera rezultate de trafic in timp real si rezultatele de audienta si profil cu frecventa lunara.Informatii despre metodologia studiului se pot gasi la www.brat.ro/sati/metodologie , iar rezultatele publicate aici