Libertatea presei, in declin in lumea intreaga - raport Freedom House

Declinuri notabile s-au observat si in Europa, potrivit raportului anul al centrului de reflectie dat publicitatii miercuri.In SUA, atacurile lui Donald Trump impotriva presei au "exacerbat erodarea in crestere a increderii in media pentru marele public", releva Freedom House. Acest fapt are consecinte dincolo de frontiere, intrucat jurnalistii din lume au acum "mai putine motive de a crede ca Washingtonul le va veni in ajutor daca drepturilor lor sunt desconsiderate"."In unele dintre democratiile cele mai influente din lume, liderii populisti au supervizat tentative coordonate de a asfixia independenta media", a estimat Sarah Repucci, cercetatoare in cadrul acestei organizatii de aparare a drepturilor omului. Lideri care se prezinta adesea ca "aparatori ai unei majoritati lezate"."Daca aceste amenintari sunt preocupante in sine, efectele lor asupra democratiei este ceea ce le face cu adevarat periculoase", a subliniat ea.In anumite tari democratice, "mari segmente de populatie nu mai primesc informatii impartiale", estimeaza Freedom House.Liderii ungar Viktor Orban si sarb Aleksandar Vucic au reusit sa sugrume jurnalismul critic si sa se asigure ca media sunt detinute de personalitati binevoitoare fata de ei, potrivit raportului.Rusia si China sunt si ele aratate cu degetul.In India, guvernul prim-ministrului Narendra Modi a incercat, de asemenea, sa faca presiune asupra unor media independente prin intermediului selectiei licentelor televiziunilor si a sustinut campanii vizand descurajarea discursurilor calificate drept "antinationale".Pe de alta parte, anumite tari in care democratia castiga teren au inregistrat cateva ameliorari in termeni de libertate a presei, precum Etiopia, Malaezia, Ecuador si Gambia, potrivit Freedom House.Conform raportului,"Tarile unde recentele avansuri ale populistilor este cuplata cu o piata media care sufera din cauza unor probleme sistemice - precum intrepatrunderea profunda a intereselor politice si economice cum se intampla in Romania si Italia - sunt in mod special vulnerabile la cooptarea iliberala.Realizatorii de politici ar trebui sa identifice si sa expuna metodele luate din arsenalul iliberal si sa ceara guvernelor democratice sa le combata utilizarea pe pietele vulnerabile", se mai mentioneaza in raport la capitolul recomandari.