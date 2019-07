Londra nu primeste Russia Today si Sputnik la conferinta despre libertatea presei

Ziare.

Mai multi ministri si circa 1.000 de jurnalisti si reprezentanti ai societatii civile urmeaza sa ia parte la aceasta conferinta organizata in comun cu Canada, care se va desfasura miercuri si joi in capitala britanica, informeaza AFP.Dar "noi nu am acreditat RT si Sputnik, din cauza rolului lor activ in difuzarea dezinformarii", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului britanic de Externe.Comentand cazul RT, Ambasada Rusiei la Londra a apreciat ca el releva o "discriminare politica".Refuzul acreditarii este urmare a unei "campanii de defaimare de mai multe luni" dusa de autoritatile britanice impotriva RT, a acuzat ambasada, citand atitudinea Ofcom, organismul de supraveghere in domeniul audiovizualului din Marea Britanie, fata de canalul rus.In decembrie, Ofcom apreciase ca RT a incalcat regulile impartialitatii in cursul acoperirii informationale a otravirii ex-agentului dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei, in martie 2018."Conferinta internationala asupra libertatii presei" urmareste sa consolideze cooperarea internationala in probleme legate de libertatea presei si de fenomenul "fake news".Avocata si militanta pentru drepturile omului libano-britanica Amal Clooney va fi prezenta cu titlu de trimis special in Regatul Unit pentru libertatea presei. Ea va participa la o reuniune a unui grup de experti independenti care va examina mijloacele pentru intarirea protectiei jurnalistilor.Cele trei tari care nu au fost invitate la conferinta sunt Coreea de Nord, Siria si Venezuela, potrivit organizatorilor.