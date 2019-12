Muzeul jurnalismului din Washington se inchide: Un semnal de alarma in era Trump, cand presa a fost numita "dusman al poporului"

Ziare.

com

Cunoscuta pentru colectia sa de publicatii de informatii din intreaga lume si pentru expozitiile sale asupra unor evenimente precum cele de la 11 septembrie 2001 sau caderea Zidului Berlinului, institutia a anuntat la inceputul anului 2019 ca isi va vinde cladirea imensa. Situata pe faimoasa Pennsylvania Avenue din Washington, cladirea a fost cedata pentru suma de 372,5 milioane de dolari Universitatii Johns Hopkins.Freedom Forum, o asociatie nonprofit creata de fondatorul cotidianului national USA Today si care conduce Newseum, a anuntat ca isi va continua misiunea de educare a publicului. Fara a preciza daca muzeul va gasi o noua cladire care sa-i gazduiasca intreaga colectie. Viitorul Newseum este in prezent incert", a declarat purtatoarea sa de cuvant, Sonya Gavankar. "Ne va lua cel putin sase luni pentru a dezinstala expozitiile si arhivele. Dupa ce aceasta etapa va fi incheiata, vom vedea ce ne rezerva viitorul", a adaugat ea.Primul Newseum s-a deschis in 1997 in Arlington, apoi a fost mutat in 2008 in inima istorica a capitalei americane.In ciuda celor 10 milioane de vizitatori care i-au trecut pragul in doua decenii, acest muzeu al jurnalismului, cu expozitii educationale menite sa se adreseze unui public cat mai larg, nu a supravietuit crizei media.Mii de publicatii americane s-au inchis in ultimii ani din cauza lipsei de finantare si a revolutiei digitale.De asemenea, accesul in Newseum se face pe baza de bilet, in timp ce muzeele importante din capitala federala sunt gratuite, noteaza AFP.Potrivit Pew Research Center, un institut independent, numarul jurnalistilor a scazut cu un sfert de-a lungul deceniului. Declinul resurselor a fost conjugat cu o erodare a increderii in mass-media.Potrivit unui sondaj al Institutului Gallup publicat in septembrie, doar 40% dintre americani au incredere "mare" sau "corecta" in ziare televiziune sau radio . In anii '70, aceasta era de peste 70%.Media au gasit in Donald Trump un adversar redutabil, care a mers pana la a le numi "dusmanul poporului". Urmand aceasta directie, numerosi lideri din intreaga lume au folosit acest discurs pentru a incerca sa convinga electoratul de faptele gresite ale presei, noteaza AFP.In acest climat nefast, Newseum a cautat sa apere cele cinci libertati prevazute in primul amendament al Constitutiei Statelor Unite: libertatea religioasa, de exprimare si a presei, dreptul la adunare pasnica si de a adresa o petitie Guvernului. O misiune ce a sensibilizat vizitatorii, atrasi din toate colturile Statelor Unite si ale lumii de notorietatea muzeului.Cathy Cawley, locuitoare din Ashland, la marginea Washington, a declarat pentru AFP ca doreste sa viziteze muzeul pentru a doua oara, in special pentru expozitia care aduce un omagiu jurnalistilor care si-au pierdut viata in timpul serviciului. "M-a facut sa constientizez importanta libertatii presei", a spus ea.Julia Greenwald, profesoara de engleza la o scoala din capitala americana, a tinut la randul sau sa le prezinte muzeul tinerilor ei elevi. "Este trist ca se inchide", a declarat ea. "Este unul dintre cele mai frumoase muzee din Washington", unde se afla aproape 70 de astfel de institutii, a estimat ea.