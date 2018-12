Reporteri fara Frontiere: Libertatea presei din Romania este "sugrumata" de stat si de oligarhi

Ziare.

S-a vazut clar, in ultimii ani - si mai cu seama cei electorali - ca, in loc sa relateze impartial, presa din Romania s-a transformat in instrument de propaganda. Motivul: recesiunea inceputa in 2008 a pus lacat pe usile multor institutii media. Iar cele ramase au ajuns sub controlul unor oligarhi, informeaza Reporteri fara frontiere Asa se face ca - desi e garantata prin Constitutie - libertatea presei a fost din ce in ce mai afectata, in Romania ultimilor ani. La acest moment - din punct de vedere al libertatii pe care o au jurnalistii in a-si face meseria - Romania se afla doar pe locul 44 din 180 de tari Potrivit Reporteri fara Frontiere, sunt mai multe cauze care au impins Romania spre aceasta situatie. Pe de o parte - sustin specialistii organizatiei - multi dintre patronii de presa au probleme cu legea sau sunt tributari unor "prietenii" politice."Dan Voiculescu - unul dintre cei mai bogati romani - este un exemplu (...) . Fost politician, detine un grup media important, care include postul Antena 1. In 2016, a fost condamnat pentru santaj si spalare de bani", relateaza Reporteri fara Frontiere.Organizatia aminteste si cazul lui Sebastian Ghita, care inainte de a fugi din tara "a avut grija sa isi creeze modalitatea de a-si ataca adeversarii politici" investind in Realitatea TV si creand Romania TV, in 2013.Alti patroni de presa cercetati pentru coruptie despre care aminteste organizatia internationala sunt: Adrian Sirbu (patronul Mediafax), Alexadru Adamescu (patronul Romania Libera) si Dan Andronic (patron la Evenimentul Zilei).In plus, Reporteri fara Frontiere aminteste si despre ingerintele Doinei Gradea de la TVR in politica editoriala a postului public, dar si despre faptul ca PSD-ALDE a modificat legea, in 2017, astfel incat sefii agentiei publice de stiri Agerpres sa poata fi concediati fara motiv.De asemenea, desfiintarea taxei radio-tv a dus la diminuarea indepedentei presei de stat.O dovada a faptului ca in Romania presa nu e libera si ca statul si-o doreste aservita este faptul ca - dupa violentele de pe 10 august - desi cel putin 15 jurnalisti au fost agresati de jandarmi, Guvernul n-a luat atitudine. Dimpotriva, ministrul Carmen Dan a laudat Jandarmeria, sustinad ca angajatii statului si-au facut bine treaba.Consiliul National al Audiovizualului, care ar trebui sa garanteze libertatea presei, a fost de asemenea acuzat de implicare politica, mai transmite organizatia.In aceste conditii - sustine Reporteri fara Frontiere - jurnalistii independenti si cei de la publicatii online (cum ar fi RISE Project, Casa Jurnalistului, Hotnews, Factual, Brrlog sau Decat o Revista) sunt printre singurii care isi pot face treaba liber si duc mai departe speranta independentei presei. Si pe acestia statul incearca sa-i influenteze, insa, trimitandu-le Fiscul pe cap, mai relateaza organizatia.In acest conditii, directorul-executiv al Reporteri fara Frontiere, Pauline Ades-Mevel, a cerut implicarea Guvernului in garantarea libertatii presei romanesti."De vreme ce Romania a intrat in UE de 12 ani si se pregateste sa preia presedentia UE, indemn autoritatile sa dea dovada de responsabilitate si sa previna continuarea declinului liberatii presei in tara.Guvernul trebuie sa faca totul pentru a garanta independenta editoriala si a impiedica exploatarea jurnalistilor de catre oligarhi. De asemenea, trebuie sa combata dezinformarea, astfel incat romanii sa aiba acces la stiri de calitate, necesare pentru functionarea oricarei democratii", a declarat Pauline Ades-Mevel.