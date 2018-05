Rise Project, Dragos Patraru si un paznic de scoala, premiati pentru libertatea de exprimare. Ce au primit Antena 3 si Primaria Capitalei

Povestea paznicului

Teleormangate

Repetentii

Ziare.

com

Printre "premianti" au fost echipa Rise Project, Dragos Patraru si colegii sai care realizeaza "Starea natiei" la TVR, dar si Filip Toni, un paznic de scoala."Repetenti" au fost Antena 3, Realitatea TV si Romania TV, posturi de televiziune care au primit in 2017 cele mai multe amenzi din partea Consiliului National al Audiovizualului."La inceputul anului 2017, un paznic de scoala a constatat ca elevii din scoala speciala sunt abuzati de personalul didactic, abuzati in mod sever. Si pentru ca el s-a simtit paznic de scoala, dar si paznic al drepturilor omului, a incercat sa faca ceva ca sa protejeze copiii.A inregistrat cateva probe din istorii pe care profesorii le marturiseau cu seninatate si a iesit cu aceste inregistrari catre o organizatie specializata in protejarea copiilor cu dizabilitati", a prezentat Mircea Toma pe primul dintre "premiantii" galei Active Watch.: "L-au hartuit, dar nu l-au putut da afara. L-au mutat dintr-un loc in altul (...) Razboiul este in desfasurare. Filip Toni este paznic de scoala si de drepturi fundamentale la Scoala gimnaziala speciala Nr. 4 din Bucuresti pentru ca a tinut cu dintii de adevar, nu de locul de munca"."O echipa de jurnalisti care sapa de zor intr-o zona foarte delicata despre oameni aflati la putere a fost abrupt vizitata de ANAF, care si ei fac investigatii, pentru a studia 'situatii de risc'. Scopul acestei vizite a fost sa putem cunoaste finantatorii pe care ii are acea organizatie de ziaristi, prilej de emisiuni 'sanatoase' la cateva televiziuni", a prezentat Mircea Toma povestea din spatele urmatorului premiu., "pentru investigatiile care au aratat afacerile ascunse ale celor care conduc coalitia de guvernare".La categoria repetenti ai "libertatii de exprimare" s-au calificat: Antena 3, Realitatea TV si Romania TV, cele trei posturi care au incasat cele mai multe amenzi de la CNA in 2017., pentru "merite deosebite in propagarea de stiri false". In timpul emisiunii "Esential", difuzata de Antena 3 in perioada protestelor anti-guvernamentale din noiembrie 2017, "premianta" a descoperit si a vorbit despre organizatia radicala "Free Kekistan".pentru "incercarea de a baga la izolare un protest civic, legitim si democratic"."In 26 octombrie 2017, regizorul Alexandru Solomon a protestat intr-o maniera artistica fata de vizita pe care urma sa o faca Patriarhul Kiril al Rusiei in Romania . Jandarmii de la fata locului, cand au vazut briceagul bont si cele sapte picaturi de sange din palma regizorului, iute s-au panicat si l-au insfacat. In loc sa ii acorde masuri de prim ajutor l-au transportat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, lasand medicii de acolo sa ii bandajeze abuzivul suflet protestatar", a povestit Mircea Toma."Recompensa" a fost acordata pentru ca "prin chichite birocratice si abuz i-a tinut departe pe bucuresteni de ispita" protestelor.Din 2007 Tel Drum a "pompat bani in presa si formatorii de opinie liberi de constiinta ca sa nu ciuguleasca mustata PSD".Atribuit "unor nomazi ai ecranelor de televiziune, pribegi care isi poarta emisiunea de la o televiziune la alta, nu pentru ca ar sta rau la audienta, ci pentru ca gasesc prea neconfortabila pozitia de drepti, cu pumnul in gura, pe care unii patroni vor sa le-o impuna",, difuzata la TVR 1.Diploma a fost acordata pentru faptul ca "au coloana vertebrala prea mare ca sa incapa in redactii de televiziune atat de mici", a precizat Mircea Toma.Decernarea premiilor FreeEx s-a incheiat cu piesa de teatru "Huoooo!!!", un spectacol sosit special de la Timisoara, o tragicomedie politica, sociala si umana pusa in scena de Ovidiu Mihaita cu sprijinul actorilor Ionut Marian Pirvulescu si Christine Cizmas.