Sindicatul jurnalistilor din Elvetia a fost sesizat de Rezist Zurich: Presa critica e obstructionata de Puterea de la Bucuresti

Ziare.

com

Rezist Zurich acuza ca CNA (Consiliul National al Audiovizualului) este subordonat politic, iar puterea politica de la Bucuresti ataca redactiile de presa neafiliate politic."Rezist Zurich isi arata de mai multa vreme ingrijorarea fata de atacurile puterii politice de la Bucuresti impotriva redactiilor de presa neafiliate politic.Este inacceptabila evidenta subordonare politica a CNA, care omite sa reactioneze la manipulari si dezinformari grave venite din partea unor televiziuni controlate politic, actionand total disproportionat in sanctionarea redactiilor critice cu puterea.Asociatia romanilor din Elvetia remarca, in special dupa 10 august 2018, o intensitate ridicata a presiunilor politice si a sanctiunilor nejuste din partea CNA impotriva redactiilor critice la adresa puterii de la Bucuresti", se arata intr-un comunicat de presa remis joiComunitatea aminteste ca, dupa protestul diasporei din 10 august, unde mai multi jurnalisti romani si straini au fost agresati de catre jandarmi, o delegatie a Rezist Zurich a vorbit la Parlamentul Elvetian despre "situatia precara a jurnalistilor romani"."Acum, prin presedintele asociatiei, Mihnea Mihai, cei de la Rezist Zurich s-au adresat Sindicatului Elvetian pentru Comunicare si Media (Syndicom).Intr-un raspuns adresat romanilor, vicepresedinta Syndicom, Stephanie Vonarburg, isi exprima ingrijorarea fata de presiunea cu care se confrunta redactiile de presa din Romania si isi arata solidaritatea cu cei ce activeaza in mass-media romaneasca", se mai arata in document.Iata si raspunsul primit de Rezist Zurich de la Stephanie Vonarburg:Romanii mai precizeaza ca vor continua dialogul cu Syndicom si vor propune o serie de proiecte comune intre Rezist Zurich si sindicatul jurnalistilor elvetieni cu scopul de a sustine cat mai puternic jurnalismul independent din Romania.Amintim, in context, ca CNA a decis, in sedinta din 15 ianuarie, sa sanctioneze Realitatea Tv cu intreruperea emisiei pentru 10 minute si o amenda de 15.000 de lei, pentru modul in care a relatat despre violentele de la protestul diasporei din 10 august A.D.