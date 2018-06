The Guardian, The New York Times, LensCulture si National Geographic in juriul de la Fotograful Anului in Romania

Ziare.

Juriul competitiei reuneste in premiera in tara noastra pe unii dintre cei mai buni profesionisti ai imaginii din toata lumea - fotografi, editori foto, manageri, curatori, organizatori de expozitii - cu experienta si in alte jurii in cadrul celor mai mari competitii din domeniu la nivel global.Castigatorii concursuluiau oportunitatea de a interactiona cu membrii juriului, care ii vor ajuta sa inteleaga mai bine cum sa-si construiasca sau sa-si continue cariera in domeniu.O parte din membrii juriului vor veni la Bucuresti pe, cu ocazia galei de premiere a concursului Fotograful Anului in Romania.Presedintele juriului este fotograful, medaliat si membru al Societatii Regale de Fotografie din Marea Britanie. Pana in 2016 a fost directorul departamentului foto de la The Guardian si The Observer.", a declarat Roger Tooth.Fotografula lucrat pentru numeroase publicatii prestigioase, printre care The Associated Press, Le Monde, Vogue Italia si The New York Times. Este editorialist, documentarist si fotograf multimedia. A avut numeroase expozitii personale, iar in prezent preda cursuri de fotografie la o universitate din Hong Kong, dupa ce in trecut a colaborat cu universitati din Suedia, Marea Britanie, Kazahstan si New York.este unul dintre cei mai cunoscuti fotografi romani, publicat de reviste din Romania si din strainatate. A avut expozitii personale in Franta, Islanda si Irlanda. Este manager si curator de expozitii si are in portofoliu numeroase proiecte fotografice.", spune Alex Galmeanu.este Editor-in-Chief la LensCulture, o publicatie de specialitate care atrage peste 3 milioane de vizitatori lunar. Este curator de expozitii de arta si face parte din juriile celor mai mari competitii internationale de fotografie.este jurnalist si fotograf documentarist care a publicat reportaje in The New York Times, Al Jazeera English, LensCulture etc. Are numeroase premii internationale, este autoare de expozitii si albume foto.este editor foto international la publicatia The New York Times si se ocupa de editiile print, precum si de prezenta online. In trecut a lucrat pentru Getty Images si AFP.este directorul foto al National Geographic Traveler SUA. In trecut, ca editor foto la The Dallas Morning News, a fost parte din echipa care a castigat premiul Pulitzer pentru dosarele despre uraganul Katrina.este un renumit fotograf de peisaj, fondator al Iceland Photo Tours. A castigat competitii internationale de fotografie si imaginile lui au fost publicate de reviste din toata lumea.e specializat in fotografie de strada si a fost inclus in mai multe topuri intre cei mai buni fotografi din lume in acest domeniu. A castigat premii internationale, a publicat albume si a avut numeroase expozitii personale.este in prezent Senior Photo Editor la National Geographic. A fost in juriu la concursuri cum ar fi World Press Photo, PDN Photo Annual sau Photolucida Critical Mass.este Head Curator pentru www.1x.com si fotograf. Are o lista impresionanta de premii castigate, precum si expozitii in galerii importante din toata lumea. A fost publicat de National Geographic, The Guardian, The Telegraph etc.este preocupata de fotografia creativa. A primit numeroase premii si a expus in tara si in strainatate. Operele ei se afla in galerii din strainatate si in colectii private.Gasiti toate detaliile despre conditii si inscriere pe site-ul nostru www.fotografulanului.ro Concursul Fotograful Anului in Romania este organizat de Bucharest Photofest, cel mai mare festival international de fotografie din Bucuresti, impreuna cu Fotografia Romaneasca, una dintre cele mai numeroase comunitati online de fotografi din Romania si sustinut de Samsung Romania. #PoweredbySamsungPartener principal: AQUA Carpatica