Ziua Libertatii Presei: UE, ingrijorata ca prea multe tari folosesc pandemia sa hartuiasca jurnalistii

"Este ingrijorator ca pandemia de COVID-19 este folosita de unele tari ca pretext pentru a impune restrictii nejustificate asupra libertatii presei", a declarat - citat intr-un comunicat de presa - inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, in ajunul Zilei Internationale a Libertatii Presei, care se sarbatoreste duminica.In numele intregului bloc comunitar, Borrell a subliniat ca, "in prea multe tari", ziaristii "trebuie sa se confrunte cu o legislatie restrictiva, atribuita uneori urgentei COVID-19, care pune frana libertatii de expresie si a presei".In acest sens, Borrell a mentionat ca taierea conexiunii la Internet si inchiderea paginilor web prolifereaza si a criticat totodata campaniile de discreditare, presiunile financiare si atacurile din partea mijloacelor de comunicare guvernamentale sau de partid care "prea des" ii obliga pe jurnalisti la autocenzura."Prea multi sunt hartuiti, retinuti arbitrar si inchisi. Prea multi si-au pierdut viata pentru ca si-au facut meseria", a subliniat Borrell.El a insistat ca aceasta criza a coronavirusului a scos in evidenta importanta muncii depuse de presa. "In vremuri de incertitudine, mai mult ca oricand accesul la informatii viabile si distincte, fara interferente si influente, este crucial si contribuie la o societate mai rezistenta", a apreciat politicianul spaniol, care a adaugat ca jurnalistii trebuie sa poata fi in stare sa munceasca in deplina libertate.Mai mult, in opinia sa, jurnalismul ajuta la detectarea si combaterea dezinformarii."Astazi, mai mult ca oricand, libertatea presei este piatra unghiulara a societatilor democratice, care pot prospera doar daca cetatenii au acces la informatii fiabile si pot lua decizii informate", a explicat Borrell.Seful diplomatiei europene a subliniat totodata faptul ca inclusiv UE se dedica combaterii dezinformarii legate de coronavirus, prin promovarea surselor de incredere, prin reprimarea informatiilor false sau inselatoare si prin retragerea continutului ilegal.