E oficial: Pro TV va avea alt proprietar. Compania mama va fi vanduta celui mai bogat om de afaceri din Cehia

Ziare.

com

Tranzactia semnata acum este evaluata la 2,1 miliarde dolari. PPF va plati 4,58 dolari pe actiune, in numerar, actionarilor CME, anunta Profit.ro.Finalizarea tranzactiei este estimata pentru jumatatea anului viitor.CME a anuntat, in martie, ca analizeaza o potentiala fuziune sau vanzarea catre un investitor strategic, parte a unui plan menit sa maximizeze valoarea detinerilor actionarilor. CME opereaza o retea de 30 de canale TV, in Romania, Bulgaria, Cehia, Slovacia si Slovenia.Proprietarul Peo TV, grupul de media Central European Media Enterprises (CME), a obtinut in primele 9 luni venituri de circa 126,86 milioane dolari pe piata romaneasca, in scadere cu 7,2% fata de perioada similara din 2018.Spre comparatie, dupa primele 3 trimestre din 2018, compania a raportat 136,68 milioane de dolari in Romania. La un curs de schimb constant, veniturile CME in Romania au crescut insa usor, cu 0,6%.