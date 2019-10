Pro TV a incetat colaborarea cu Dana Budeanu

Ziare.

"PRO TV este liderul televiziunilor din Romania si a sustinut dintotdeauna cauze care au adus schimbari reale in vietile oamenilor, fie ca vorbim despre lupta impotriva cancerului, sprijinirea copiilor abandonati sau protectia mediului inconjurator.PRO TV inspira romanii sa fie mai buni prin divertisment de calitate, informatie si ne dorim ca valorile pe care le promovam, printre care se afla onestitatea, responsabilitatea, pozitivitatea sa se reflecte si in actiunile partenerilor nostri", au transmit reprezentantii postului TV, intr-un comunicat de presa.Amintim ca, in urma cu cateva zile, Dana Budeanu a postat pe Facebook un mesaj defaimator referitor la asociatia "Daruieste viata".Postarea a fost distribuita si de Gabrielea Firea. Initial, s-a crezut ca respectivul cont de Facebook nu ii apartine primarului Capitalei , dar edilul a recunoscut ca a distribuit mesajul Danei Budeanu. Intrebata de ce, Firea a replicat: "Este interzis like-ul sau share-ul pe Facebook? Chiar dumneavoastra militati pentru libera exprimare... pentru diversitate".Intrebata daca isi asuma mesajul, Firea a raspuns: "O postare share-uita miercurea trecuta, care nu a suparat pe nimeni, si brusc aseara (...) s-a indignat lumea ca la un semn. Dupa sase zile, repet, dupa sase zile! Deci mie asta imi da foarte mult de gandit si de banuit ca a fost o comanda in ceea ce ma priveste".Dupa aparitia la Digi24 a Gabrielei Firea intr-o emisiune in care moderatorul i-a fost mai mult decat comod, Cristian Tudor Popescu a transmis pe o retea sociala ca se gandeste sa nu mai participe la productiile televiziunii respective daca astfel de episoade se vor repeta.A.G.