Pro Tv ar putea iesi din grila Telekom Romania

Ziare.

com

Pro Tv informeaza, intr-un comunicat, ca in data de 28 februarie contractele de retransmisie ale PRO TV cu Telekom Romania Communications S.A. si NextGen Communications SRL vor expira."In pofida ofertelor PRO TV, Telekom si NextGen nu au agreat un nou contract. In acest context, este posibil ca incepand cu data de 1 martie, canalele PRO TV sa nu mai fie disponibile abonatilor din retelele Telekom si NextGen.Toate celelalte retele vor continua sa difuzeze canalele PRO TV. PRO TV ofera in continuare canalele sale catre Telekom si NextGen si depune toate eforturile astfel incat abonatii acestora sa poata urmari noile sezoane ale emisiunilor sale precum Romanii au Talent, dar si lansarile productiilor VLAD si Canta acum cu mine", se mai arata in comunicat.