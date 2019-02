Pro Tv ramane in grila Telekom, dupa negocieri la cutite

Ziare.

"Telekom Romania anunta ca Telekom si NextGen vor continua sa difuzeze canalele Pro TV, incepand cu 1 martie. In cadrul discutiilor, Telekom Romania a explorat toate optiunile de a pastra canalele TV in grila", transmite Telekom, fara alte detalii, potrivit Profit.ro La sfarsitul saptamanii trecute Pro Tv anunta ca ar putea fi scos din grila Telekom de la 1 martie, insa Telekom a reactionat acuzand tactici brutale de denigrare si intimidare."In pofida ofertelor PRO TV, Telekom si NextGen nu au agreat un nou contract. In acest context, este posibil ca incepand cu data de 1 martie, canalele PRO TV sa nu mai fie disponibile abonatilor din retelele Telekom si NextGen.Toate celelalte retele vor continua sa difuzeze canalele PRO TV. PRO TV ofera in continuare canalele sale catre Telekom si NextGen si depune toate eforturile astfel incat abonatii acestora sa poata urmari noile sezoane ale emisiunilor sale precum Romanii au Talent, dar si lansarile productiilor VLAD si Canta acum cu mine", se arata in comunicatul ProTv.In replica, cei de la Telekom au acuzat Pro Tv de "tactici brutale de denigrare si calomniere"."Ne exprimam dezamagirea ca un post de televiziune precum ProTV, cotat drept etalon al jurnalismului obiectiv si echidistant, a putut recurge la o manevra incalificabila de influentare a negocierii comerciale dintre parti, apeland la constrangerea noastra prin mijloace de intimidare menite a ne determina sa acceptam conditiile comerciale in discutie", spuneau cei de la Telekom.Ba chiar au trimis o scrisoare deschisa Consiliul National al Audiovizualului.In cele din urma, cele doua parti au cazut la pace si au ajuns la o intelegere.