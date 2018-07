Cum a ajuns inteligenta artificiala sa ne influenteze decisiv alegerile de zi cu zi

Ziare.

Specialistiiexplica modul in care-ul (cea mai promitatoare ramura a inteligentei artificiale) poate ajuta oamenii de publicitate sa creasca performanta campaniilor si sa ajunga la utilizatorii cu adevarat interesati.Digital Marketingul a ajuns intr-un punct in care supraexpunerea utilizatorului la continut publicitar are un impact negativ asupra captarii atentiei acestuia. Apeland utilizatorii prin tehnologii care permit o, oamenii de publicitate pot livra continut relevant, pentru oamenii care sunt predispusi sa reactioneze.Primul pas pentru un marketer digital este valorificarea. Lucrurile pot merge intr-o directie si mai buna prin utilizarea-ului pentru a analiza si identifica nevoile utilizatorilor intr-un mod precis. Aceste solutii sunt utile in special pentru zona de e-commerce, unde exista o varietate mare de produse care pot fi de interes.Decizia de plasare a reclamei trebuie luata in cateva milisecunde, pentru a se sincroniza cu nevoia utilizatorului. Analiza facuta cu ajutorul algoritmilor depermite afisarea rapida a continutului, ajustata in functie de preocuparile fiecarui utilizator. Rezultatul final e o campanie care livreaza, facand experienta mai putin deranjanta pentru utilizator si mai eficienta pentru oamenii de marketing.In majoritatea situatiilor, procesul incepe cu un utilizator care viziteaza mai multe magazine similare, cautand produse similare, fara sa faca o achizitie. Pentru a reintra in atentia acestui utilizator, omul de marketing va lansa o campanie deExista doua probleme majore cu care retargetingul in e-commerce se confrunta in zilele noastre: ce oferte sa afiseze si cum sa le afiseze unui utilizator anume. Oamenii de publicitate incearca diferite abordari pentru a ajusta mesajul, astfel incat sa fie suficient de atragator pentru a convinge utilizatorul sa plaseze o comanda.Modelul bazat peare avantajul de a procesa cantitati imense de date inainte de a lua decizia, imitand modul in care functioneaza creierul uman. La fel cum oamenii invata din practica, modelul deface mai multe incercari inainte de a face alegerea.De asemenea, nu e necesara interventia umana in tot acest proces. Gratie-ului, expertii in retargeting pot analiza atat comportamentul de baza al utilizatorului, cat si datele mai putin accesibile.La fel cum body language-ul si microexpresiile pot scoate la iveala intentiile subtile, algoritmii bazati pe deep learning pot revela informatii importante luand in calcul inclusiv timpul petrecut intre vizualizarile produselor, preturile acestora si chiar subpaginile vizitate.Computerele interpreteaza activitatea utilizatorului in magazin si. Prin intermediul istoricului datelor, pot stabili produsele care prezinta cel mai mult interes.In functie de categoria produsului si caracteristicile consumatorului, procesul decizional pentru achizitia finala poate dura saptamani intregi. Informatii precum frecventa cu care utilizatorii viziteaza un anumit magazin sau dispozitivul pe care il folosesc pot face in asa fel incat mecanismul de recomandari sa fie pus in functiune mai repede pentru produse pe care utilizatorii poate le-ar fi achizitionat in viitor.Urmatorul pas este prezentarea ofertelor intr-un mod. In abordarea standard, care nu implica, oamenii de marketing folosescpentru a face un mix din informatii simple (produsele vizualizate, produsele similare si produsele vandute cel mai des).-ul permite o abordare mult mai sofisticata. Procesul de alegere este mai flexibil, sunt posibile mai multe combinatii de produse, iar lista finala afisata pe banner este si mai personalizata.Datorita acestor tehnologii avansate, retargeterii pot tine cont de faptul ca nu exista un scenariu standard, care sa functioneze pentru toti utilizatorii.De asemenea, comportamentul utilizatorilor se schimba constant, in mod imprevizibil. Un sistem de recomandari pe deep learning poate construi profiluri comportamentale in timp real, ajustand continutul in concordanta cu acestea.Unele mecanisme bazate pe tehnologii bazate pe tehnologii de inteligenta artificiala mai putin actualela intervale de timp fixe. Aceasta inseamna ca multe produse afisate nu mai sunt de interes pentru consumator.Decizia in ceea ce priveste continutul ce ar trebui prezentat de fiecare data cand un banner este afisat permite algoritmilor sa raspunda si sa se adapteze in mod corespunzator unei reactii a unui utilizator la ofertele prezentate mai devreme.Ca rezultat, profilul sau comportamental este construit in timp real si se bazeaza nu numai pe ceea ce face in magazin, ci si pe modul in care a raspuns la mesajul publicitar.Este foarte dificil de realizat, deoarece intervalul de timp din momentul in care informatia despre posibilitatea de a afisa un banner este obtinuta pana la afisarea acestuia este mai scurt de o secunda.Datorita algoritmilor avansati si analizei constante, mecanismele de deep learning sunt capabile sa reconstruiascaDatele RTB House arata ca, dupa implementarea deep learning-ului in mecanismele de recomandare, utilizatorii au datdecat de obicei.O astfel de crestere se remarca mai ales in sectoare precum: magazinele de fashion si de multi-categorie, unde posibilitatile de a utiliza recomandari sunt aproape nesfarsite.RTB House este una dintre putinele companii din lume care au dezvoltat si implementat tehnologii proprii pentru achizitia de reclame dupa modelul RTB (real-time bidding sau "licitare in timp real", in romana), o solutie care permite cumparatorilor sa participe in timp real la licitarea spatiului publicitar.RTB House ajuta companiile sa-si multiplice vanzarile pentru a-si atinge obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Fondata in 2012, RTB House opereaza peste 1.000 de campanii pe aproape 70 de piete din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia, Pacific, Statele Unite si America Latina. 