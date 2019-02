In business ai de ales: fie servicii de buna calitate, fie deservicii cauzate de calitatea slaba

Ziare.



Actorii economici vand sau revand produse si/sau presteaza servicii, iar obiectul sau subiectul afacerii poate fi caracterizat prin: calitate indoielnica, un nivel de calitate mediu sau calitate inalta (serviciile premium sau produsele speciale, dupa caz).Daca antreprenorii uita sa isi aplece atentia asupra acestui criteriu, negresit vor face acest lucru in locul lor chiar clientii.Iata de ce calitatea inalta si raportul bun calitate-pret conduc la interes si loialitate din partea clientilor, pe cand slaba calitate, chiar si promovata bine prin advertoriale SEO (instrumente magice) sau alte tehnici, este lasata la o parte din ce in ce mai mult.Nimic nu este mai frustrant, insa, decat sa ai calitatea asigurata, dar informatia sa nu ajunga la client si, astfel, afacerea sa ruleze la fel de modest ca cele care nu au produse/servicii de calitate, dar au parte de promovare de calitate.Aceasta actiune nu mai poate fi privita ca pe un moft.In mediul online, orice act de promovare este de calitate sau este compromis din start, mai ales daca publicul-tinta este asaltat la propriu in spatiul virtual de oferte asemanatoare, de invitatii spuse la fel si mai ales daca publicul este deja cunoscator al produsului/serviciului din reclama pe care o faci.O cale neinvaziva si eficienta o reprezinta publicarea unui advertorial scris bine pe o platfoma (site de stiri, site de tip magazin etc.) recomandata, cu autoritate si care asigura suficienta vizibilitate. WhiteAd Media este o agentie de marketing online care asigura accesul advertorialului dezvoltat fie de client, fie de ea, pe site-uri cu autoritate +40, ceea ce, in termeni tehnici, este vehiculul care conduce catre calitatea inalta a serviciului de promovare. Bineinteles, advertorialul conteaza foarte mult ca structura, optimiare SEO, titlu, tema abordata si locul in care este inserat link-ul catre site-ul de promovat.Un advertorial SEO - acel instrument magic mentionat mai devreme in articol - care vorbeste pe limba tuturor pe un subiect de larg interes si care convinge in mod firesc cititorul sa acceseze link-ul respectiv, ajunge intr-un loc perfect vizibil, loc din care nu va mai pleca niciodata (va fi indexat de platforma de stiri in arhiva, va ramane indexat in motorul de cautare (Google) si va oferi aceeasi informatie si acum, si peste ani.Calitatea buna a acestor servicii de promovare in presa online prin advertorial poate fi stirbita daca produsul sau serviciul promovat prin link nu este, de asemenea, de calitate.Un advertorial stangaci, incoerent, plin de greseli gramaticale sau ortografice, devine respingator. Desi poate costul este infim sau lauda este mare, firma care presteaza servicii indoielnice de promovare online va aduce, pe termen mediu si lung, deservicii firmei care incearca metoda aceasta. WhiteAd Media nu face astfel de compromisuri, constienta fiind de puterea exemplului pozitiv.O replica remarcabila (care apartine, totusi, de un personaj controversat, Jordan Belfort, Lupul de pe Wall Street) este aceea ca un client trebuie sa capete incredere in serviciile prestate uitandu-se la numarul redus de esecuri, implicit la numarul mare de reusite. In acest mod, reticenta scade si curajul de a face un pas bun pentru dezvoltarea firmei se arata.Calitatea se mai masoara si in cifre si WhiteAd Media o ofera si o dovedeste. Ar fi bine ca si afacerea promovata astfel sa asigure calitatea in segmentul ei de activitate. In caz contrar, nimic bun nu se vede la orizont.