Marketingul de performanta duce povestea mai departe la Camera din Fata

Povestea Camerei este bine stiuta astazi in Social Media , dar si in offline, cu fiecare comanda online sau vizita la cafenea. In toti acesti ani, Craft Interactive a lucrat cu insufletire la aceasta poveste si continua sa duca vorba tot mai departe.Craft Interactive a preluat intreaga activitate si prezenta Camerei din Fata in mediul digital. De atunci, au trecut impreuna prin majore schimbari si adaptari, pentru ca fiecare dintre cei care viziteaza site-ul, comanda online, care interactioneaza cu pagina, sa se simta binevenit si apreciat.Echipa si-a asumat rolul de mediator intre iubitorii de ceai si cafea si Mamaie, personajul care sta in spatele Camerei din Fata si vegheaza asupra intregii activitati de la cafenea, dar si din online. Si a reusit acest lucru cu succes si tot mai bine, de la an la an. Craft Interactive a construit un adevarat, cu o identitate aparte. Acest lucru este evident in review-urile primite, care situeaza Camera din Fata pe #1 in Bucuresti la categoriile ceai&cafea si deserturi si pe #2 in topul celor mai bune locuri de luat masa, conform Trip Advisor.Media de 4.7 (din 5), ca urmare asi de 4.8, din partea a peste 840 oameni pe Google, sunt dovezi incontestabile ale calitatii serviciilor si produselor oferite de Camera din Fata. Una dintre datoriile echipei de marketing integrat este de a monitoriza constant evaluarile clientilor pentru a imbunatati fiecare aspect.De pestesi de pestecreste si se consolideaza constant. Gestionarea profilurilor online impune o specificitate aparte, ce poate fi apreciata atat in tipul de comunicare folosit, fotografiile publicate si chiar in nuantele calde ale acestora din urma.Planificarea si publicarea in Social Media respecta tipul de comunicare specific personajului Mamaie, care a fost adaptat cerintelor si preferintelor clientilor. Dintre acestia, majoritatea sunt femei, cu, conform statisticilor obtinute pentru paginile de Social Media.Pentru echipa de marketing, fiecare aspect, oricat de marunt ar parea, conteaza. Cu ajutorul acestor informatii aceasta a reusit sa integreze eficient strategiile de marketing pe toate canalele de comunicare cu actualii si potentialii clienti.Analiza statisticilor face parte din activitatile de a intelege si interpreta tipul de interactiune pe care il prefera oamenii in relatia cu brandurile. De aceea, se adapteaza de la zi la zi, caci Camera din Fata este indragita de romani si straini, de tineri si varstinici, deopotriva. La fiecare se ajunge folosind canale de comunicare particulare si strategii personalizate.Intai a fost realizat brand awareness, apoi s-a trecut la un nivel mai inalt, de monitorizare si particularizare a campaniilor si strategiilor pentru Camera din Fata. Fie ca este vorba de Google Ads , Facebook, Instagram sau SEO, toate sunt masurate cu atentie si analizate, pentru a vedea cum, de unde si de ce vin comenzile de ceai si de cafea.Din 2016 si pana la finalul anului 2018, cameradinfata.ro a cumulatale paginilor si, cu un timp mediu petrecut aici deDar ceea ce ne satisface cu adevarat estesi cele. Cifrele nu mint niciodata, cu atat mai mult pe Mamaie!Astfel, din august 2016 si pana la sfarsitul anului trecut, s-a vandut aproape jumatate de tona de cafea. Ceea ce este, de fapt, uimitor, este optiunea cumparatorilor de a alege specialitatile Cafeaua lu' Mamaie si Cafeaua lu' Tataie, brandurile Camerei - preparate dupa retete proprii.In egala masura, s-au cumparatsi. Bucuresti, Cluj si Timisoara sunt orasele de unde s-au trimis cele mai multe colete cu produse achizitionate pe site-ul Camerei.La Camera s-a adus un prajitor de cafea. Evenimentul nu a fost lasat sa treaca neobservat, insa dincolo de canalele clasice de comunicare, a fost create si un newsletter dedicat. La randul sau, acesta a fost integrat intr-un ansamblu complex de emailuri, conceput ca unIn total, aici se regasesc, ce se trimit automat abonatilor, in functie de produsele si aspectele pe care le indragesc cel mai mult la Camera din Fata.De exemplu, primul mail primit dupa abonare te indeamna sa-ti alegi bautura preferata dintre ceai si cafea. Odata ce ai dat click, ca iubitor de ceaiuri, vei primi newsletter cu informatii utile, amestecuri recomandate de Mamaie si povesti de la ceainarie. La fel se intampla si atunci cand alegi cafeaua.Newsletterele sunt folosite pentru a aduce vizitatori pe site si pentru a genera conversii. Tocmai fiindca fiecare utilizator reactioneaza diferit fata de metodele de comunicare, s-a apelat la toate resursele existente in acest sens. Si Craft Interactive urmareste, din spate, drumul fiecaruia pana la prima gura din Cafeaua lu' Mamaie.Au fost scrise 18 articole , ce au dus la o crestere a traficului organic pe site . Integrate in planurile de Social Media si promovate prin mail si pe site-urile de specialitate, acestea aduc constant noi vizitatori. Astfel,se realizeaza in mod organic acum, influentat de blog. Si Mamaie e multumita!"Povestea merge mai departe", in cel de-al 7-lea an al Camerei. Printr-o schimbare remarcabila va trece site-ul, ce va beneficia de o infatisare noua, care sa contribuie la atragerea mai multor vizitatori multumiti, pe care sa-i convertim in cumparatori fideli.Cu satisfactie, echipa Craft Interactive va putea spune ca acest proiect de suflet are toate resursele sa ajunga cat mai sus in preferintele iubitorilor de ceai, cafea, vorbe bune de la Mamaie si deserturi ca in copilarie.