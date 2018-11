Promovarea site-ului: sfaturi utile pentru viitorul afacerii tale

SEO - o modalitate principala si esentiala de promovare a unui site

Continutul - cheia unei relatii de durata cu utilizatorii din mediul online

Parteneriatele cu site-uri conexe - un plus de trafic cu costuri minime

Ofera utilizatorilor tai in cadrul site-ului interactiune in timp real

Retelele de socializare si blogurile - elemente accesorii obligatorii pentru promovarea site-ului

Fara promovare, site-ul tau nu va atinge obiectivul de promovare online pentru care a fost construit.Iata ce variante de promovare a site-ului ai la dispozitie pentru a atinge o audienta cat mai mare in mediul online.Optimizarea site-ului la motoarele de cautare este principala metoda prin care iti vei promova pagina web si, totodata, una dintre cele mai eficiente deoarece nu presupune si costuri ulterioare, traficul generat organic prin indexarea paginii in primele rezultate la cautare fiind netaxat per accesare.O modalitate alternativa pentru ca site-ul sa apara pe prima pagina la cautare este Google Adwords , insa aceasta metoda presupune costuri pentru fiecare click pe link-ul site-ului al unui utilizator.De aceea, optimizarea SEO realizata unui site este mai avantajoasa, atat din punctul de vedere al costurilor, dar si din punctul de vedere imaginii in fata utilizatorilor, deoarece prin SEO se creeaza o relatie bazata pe incredere, in timp ce un link platit va fi tratat intotdeauna cu rezerve.Continutul site-ului este extrem de important. Daca reusesti sa aduci in site informatii importante, de incredere, utile, interesante, site-ul tau va deveni o sursa de informare atat pentru utilizatori obisnuiti cat si pentru jurnalisti.Continutul astfel creeat va ajuta la indexarea la motoarele de cautare pe de o parte, iar pe de alta parte va genera trafic.In plus, atunci cand oferi pe site-ul tau informatii interesante pentru jurnalisti, iti vei promova site-ul si prin intermediul acestora reducand costurile cu advertorialele.Totodata, un astfel de trafic va genera si link-uri, distribuiri sau corelari cu alte site-uri sau cu social media.Atat optimizarea SEO cat si crearea de continut atractiv sunt metode de promovare a site-ului in mediul online care iti vor aduce vizualizari reale, utilizatori cu care poti creea relatii in spatiul virtual pe termen lung si care manifesta un interes real pentru produsul sau serviciul pe care il promovezi pe site.Asocierea ofera putere. Acest fapt a fost descoperit inca din antichitate si continua sa functioneze si in zilele noastre, inclusiv in ceea ce priveste promovarea site-ului in mediul online.Spatiul virtual este bombardat cu informatii in fiecare zi, iar utilizatorilor le sunt puse la dispozitie informatii in toate domeniile de activitate.Pentru a castiga un plus de putere, o strategie buna ar fi asocierea cu site-uri ce promoveaza continut similar cu al tau, care au notorietate si ofera produse sau servicii complementare celor oferite de tine.In afara faptului ca un astfel de parteneriat iti va aduce un plus de imagine in mintea utilizatorilor fideli brandului partener, atacand piata impreuna veti putea genera un trafic mai mare de ambele parti.O alta metoda eficienta pentru promovarea site-ului este oferirea unei posibilitati de a interactiona in timp real cu tine, prin diferite metode precum oferirea sfatului unui specialist in domeniul in care activezi pentru orice tip de informatie din domeniu, si nu numai cu privire la produsul sau serviciul tau, solicitarea de feed-back pentru informatiile din site, invita utilizatorii sa completeze informatiile din site sau sa vina cu informatii noi din domeniu. Astfel de interactiuni vor genera un binevenit trafic suplimentar.Social media este un domeniu ce trebuie integrat in orice campanie de promovare deoarece interactiunile de pe aceste platforme sunt numeroase si genereaza un trafic considerabil.Astfel, atunci cand iti promovezi site-ul este obligatoriu sa fii prezent cu pagini si campanii pe retelele de socializare si sa ai un blog bine pus la punct.Utilizatorii petrec tot mai mult timp in cadrul retelelor de socializare, astfel ca, de cele mai multe ori tind sa isi ia informatiile tot din acest mediu, ideea de prietenie intre utilizatorii retelelor sociale oferind o senzatie de incredere in acuratetea informatiilor.Tot in acest sens nu uita de influenceri, care au o putere incredibila mai ales asupra publicului tanar si care au promovat in timp branduri ce au ajuns notorii.Datorita lor, s-au creeat adevarate uniforme in ceea ce priveste vestimentatia adolescentilor, optiuni clare cu privire la jocuri, locuri pe care le frecventeaza etc.Promovarea site-ului in mediul online trebuie realizata de profesionisti pentru a avea in vedere toate aceste aspecte si multe alte secrete ale promovarii online. bavali.ro este o agentie de promovare online care si-a dovedit inventivitatea, experienta si rezultatele impresionante in aceasta materie.