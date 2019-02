RTB House anunta lansarea diviziei Creatives Lab

Ziare.

Unitatea va dezvolta solutii pentru a oferi clientilor o gama mai larga de formate dinamice mai performante, atat pentru partea de display, cat si pentru video, care va fi mai potrivita nevoilor de branding ale clientilor.RTB House lucreaza in mod constant la imbunatatirea tehnologiei sale bazate pe deep learning, precum si asupra altor aspecte ale ecosistemului RTB, cum ar fi creatiile publicitare care determina succesul general al campaniilor.Cu toate acestea, performanta reclamei nu este pe deplin bazata pe algoritmi de inteligenta artificiala. Factorii importanti sunt contributia omului, consistenta cu imaginea brandului si vizualele folosite in alte campanii.Pentru a oferi clientilor cele mai bune si inovatoare solutii in acest domeniu, a fost lansata o divizia speciala - Creatives Lab.Principalele sale sarcini sunt imbunatatirea performantei generale a creatiilor, precum si dezvoltarea de noi formate de afisari dinamice si de reclame video, care vor fi adaptate nevoilor de branding ale clientilor.Pe langa proiectele proprii, Creative Lab va colabora, de asemenea, la proiecte cu divizia AI Marketing Lab - o unitate lansata de RTB House, in mai 2018, dedicata dezvoltarii de noi solutii mar-tech.", declaraLansarea Creatives Lab este un alt pas inaintea industriei facut de RTB House, care va imbunatati oferta de servicii si produse ale companiei.In 2017, compania a implementat cu succes algoritmi deep learning in cadrul a 100% din campaniile sale.In mai 2018 a fost inaugurat AI Marketing Lab. Este o divizie axata pe cercetare si dezvoltare in domeniul vast al marketingului, separata de departamentul principal de cercetare si dezvoltare, care este dedicat retargetingului personalizat.Recent, AI Marketing Lab a inceput faza de testare a trei noi proiecte: Snippets, Full-page recommendations si Social Banners.Deoarece aceste inovatii sunt strans legate de creatiile publicitare, dezvoltarea lor va fi realizata atat de Creative Lab, cat si de AI Marketing Lab.In etapa initiala, echipa Creatives Lab va alcatuita din 10 designeri grafici, dezvoltatori si analisti.RTB House este o companie globala care ofera tehnologii de ultima ora in retargetare pentru brandurile de top din intreaga lume.Cu motorul propriu de cumparare a reclamelor, operat in intregime de algoritmi deep learning, RTB House ajuta agentiile de publicitate sa-si creasca vanzarile pentru a-si atinge obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Infiintata in 2012, RTB House deserveste peste 1.500 de clienti in peste 70 de tari in regiunile EMEA, APAC si America cu locatii principale din New York, Londra, Tokyo, Singapore, Sao Paulo, Moscova, Istanbul, Dubai si Varsovia.Echipa este formata din peste 400 de profesionisti si este in crestere. In 2018, dupa implementarea cu succes tehnologiile deep learning, RTB House a lansat AI Marketing Lab.Noua divizie se concentreaza pe crearea unui mediu pentru inventarea si dezvoltarea de noi solutii de marketing.Aflati mai multe detalii accesand www.rtbhouse.com