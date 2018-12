RTB House: Cum poti face o reclama de succes in 100 de milisecunde

Batalia cu milisecundele

Cum majoritatea bugetelor vor fi cheltuite prin aceste canale, eficienta campaniilor de publicitatea programatica este esentiala. Asta pentru ca, la finele zilei, advertiserii isi evalueaza campaniile in functie de eficienta.In modelul RTB, advertiserii au doar. Dar, in acelasi timp, ii scapa de alte griji, acestea fiind preluate de procesele de automatizare, reusind in acelasi timp sa livreze campanii cu rezultate.In urma cu 30 de ani aparea pe internet primul banner publicitar interactiv. In toti acesti ani, industria digitala si cea de marketing au evoluat, dar bannerele publicitare sunt in continuare cel mai utilizat canal de promovare.(programamtic advertising), in special prin campaniile de retargetare, reprezinta o modalitate eficienta de cumparare automata de spatiu publicitar prin personalizarea reclamelor in functie de obiceiurile consumatorilor., explica, in contextul retargetarii, cum cele 100 de milisecunde intre lansarea licitatiei pentru spatiul publicitar si afisarea reclamelor pot face campaniile sa devina extrem de eficiente."Potentialul maxim de retargetare este disponibil pentru o foarte mica fractiune de timp. In acest interval foarte scurt, sunt foarte multe analize de facut si decizii de luat: cum ar fi analiza istoricului de navigare in site pentru fiecare utilizator in parte, evaluarea potentialului de cumparare, calculul pretului pentru spatiul de reclama, alegerea celui mai potrivit format de banner si selectarea ofertelor relevante pentru utilizator care vor fi livrate in banner.Toate sunt decizii extrem de importante, iar timpul este el insusi un element extrem de important in toata aceasta ecuatie. Cu toate acestea,nu este doar o tehnologie care poate fi folosita in campaniile de retargetare, ci si pentru achizitia si vanzarea de reclame online in timp real. Procesul este bazat pe licitatie, iar cei care cumpara spatiu publicitar trebuie sa 'decida' cat de mult vor sa plateasca pentru o anumita afisare. Procesele de licitatie si achizitie sunt complet automate.Toate acestea sa intampla in doar 100 de milisecunde - adica timpul in care o pagina web este incarcata de utilizator. Cand ai atat de putin timp la dispozitie, este crucial sa dispui de tehnologii inovatoare", subliniaza Catalin Emilian Country Manager RTB House Romania si Bulgaria.Sunt cateva procese care apar inainte ca o reclama sa fie afisata. Intreaga procedura de vanzare si cumparare de spatiu publicitar incepe in momentul in care un utilizator acceseaza o pagina web. In acest moment, comanda de plasare a reclamei este activata.Pentru a incepe licitatia, publisherul distribuie informatiile importante despre utilizator (geo locatie, tip dispozitiv etc).In urmatorul pas, site-ul care va gazdui reclama va trimite cererea de licitatie catre Ad Exchangeuri (platforme ce faciliteaza achizitiile programatice), care la randul lor informeaza partenerii DSP (Demand-Side Platform - platformele de cerere) despre optiunile de plasare disponibile.Partenerii DSP evalueaza valoarea si riscul achizitiei de spatiu publicitar pe baza tuturor datelor disponibile, luand in calcul si rata de click pe reclamele precedente si vizibilitatea. Apoi, acestia evalueaza campaniile in derulare ale solicitatului si stabileste care este cea mai potrivita reclama pentru fiecare utilizator in parte.O alta componenta importanta este filtrul Brand Safety, care previne situatiile in care o reclama poate fi plasata intr-o pagina web alaturi de elemente de continut care ar putea fi considerate drept ofensatoare de catre utilizatori sau care ar putea afecta in mod negativ compania care plaseaza reclama.Dupa aceasta evaluare complexa, DSP-urile stabilesc preturile pe care le ofera in cadrul licitatiei. Acesta este si momentul in care trebuie aleasa reclama (formatul, designul) si produsele care sa fie plasate in banner.Dupa ce etapele de mai sus sunt consumate, este momentul in care trebuie selectata calea optima de achizitie. Site-urile lucreaza in acelasi timp, in medie, cu sase platforme DSP, si, de aceea, este foarte important pentru cumparatori sa decida de unde cumpara un spatiu de reclama, fie dintr-o licitatie publica, fie dintr-un marketplace privat, pentru a-si optimiza costurile.La acest moment, platformele DSP plaseaza raspunsul la licitatii din partea advertiserilor. Impreuna cu sumele licitate sunt trimise si reclamele gata pentru publicare.Toate acestea in doar 100 de milisecunde, exact la timp pentru ca reclama sa fie afisata in momentul in care pagina accesata de utilizator este incarcata.Desi sunt cateva bariere pe care advertiserii trebuie sa le depaseasca, modelul RTB aduce rezultate excelente in termeni de costuri si rapiditate. Totusi cel mai important avantaj este control mult mai bun asupra modului de targetare.Fiecare plasare de reclama este evaluata separat, ceea ce le permite advertiserilor sa-si distribuie mult mai eficient bugetele. Este un proces care le permite acestora acces la mii de oferte si sa le aleaga pe cele cu cel mai mare potential.Utilizarea modelului RTB este un mod inteligent de a reduce timpul pierdut cu negocierile si administrarea contractelor. Mai mult, algoritmii bazati pe Deep Learning si alte tipuri de inteligenta artificiala sunt capabili sa simuleze diverse scenarii, sa analizeze rezultatele si sa ajusteze sau sa optimizeze campaniile in mod automat.Din datele analizate de RTB House se remarca o crestere cu 50% a eficacitatii campaniilor dupa implementarea algoritmilor deep-learning. De aceea, pentru a profita de potentialul maxim al modelului Real Time Bidding si pentru a respecta timpul de raspuns la licitatii, DSP-urile trebuie sa se echipeze cu cele mai bune tehnologii disponibile, care pot asigura operatiuni rapide si eficiente.RTB House este una dintre putinele companii din lume care au dezvoltat si implementat tehnologii proprii pentru achizitia de reclame dupa modelul RTB (real-time bidding sau "licitare in timp real", in romana), o solutie care permite cumparatorilor sa participe in timp real la licitarea spatiului publicitar.RTB House ajuta companiile sa-si multiplice vanzarile pentru a-si atinge obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Fondata in 2012 in Polonia, RTB House opereaza in prezent peste 1.000 de campanii pe aproape 70 de piete din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia, Pacific, Statele Unite si America Latina. Echipa este formata in prezent din peste 300 de profesionisti si este in continua extindere.