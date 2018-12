RTB House prezinta primele inovatii dezvoltate de divizia Al Marketing Lab

Ziare.

Noile oferte vor fi testate de branduri selectate din baza de clienti RTB House incepand cu primul trimestru din 2019. Compania intentioneaza sa lanseze trei componente inovatoare pentru clientii sai anul viitor.RTB House serveste mai mult de 1.500 de clienti in aproape 70 de tari, inclusiv Adidas, Hotels.com, New Balance, Trivago, Sephora si Walmart.com.Ofertele dezvoltate de AI Marketing Lab vor fi integrate cu tehnologia de retargetare care este alimentata in intregime de algoritmi de deep learning, imbunatatind si mai mult calitatea serviciilor. Deep learning este o forma avansata de AI care imita functionarea creierului uman in prelucrarea extrem de rapida a datelor, pentru a crea modele pe care oamenii le folosesc in luarea deciziilor.Primele trei inovatii ale AI Marketing Lab includ:NoileRTB House vor imbunatati experienta utilizatorilor si mecanismul de recomandare, oferind cumparatorilor online mai mult control asupra ofertelor personalizate care sunt create special pentru acestia.Utilizand caracteristici de gamificare, ele permit consumatorilor sa voteze ce produse prefera sau cele care nu le plac.Pe viitor, in baza feedback-ului consumatorilor, vor fi prezentate mai multe produse similare cu cele pe care le prefera. Acest tip de functionalitate interactiva s-a dovedit a fi populara in intregul spectru social media, jocuri online si servicii web, cum ar fi Pandora.Intrarile colective ale utilizatorilor de pe bannerele sociale vor fi luate in considerare in general de catre motorul AI pentru a rafina experienta generala a utilizatorilor si mecanismul de recomandare care va spori personalizarea si performanta.Cu ajutorul, clientii vor putea utiliza datele RTB House pentru a face bannerele mai eficiente si se vor asigura ca sunt in conformitate cu manualul de brand al unui client.Bannerele pot fi, totodata, folosite pentru formate dinamice, care s-au dovedit a fi problematice pentru industria de advertising in trecut. Clientii pot pur si simplu sa descarce codurile pentru anumite formate, sa introduca meta tag-urile necesare si sa foloseasca reclamele in orice campanie de publicitate pe diferite canale online.Cu o experienta de cinci ani in desfasurarea campaniilor de retargetare, RTB House si-a dezvoltat creatii unice, dinamice, care nu numai ca sunt atragatoare, ci si eficiente.Frecvent solicitat de clienti, noul Snippets ii va ajuta sa genereze un trafic mai mare si intr-un mod mai eficient, sa deruleze campanii de branding consistente si sa castige mai multe informatii despre publicul tinta.va oferi o suita de produse selectate special pentru cumparatori individuali, pe baza comportamentelor lor anterioare si a preferintelor online.Utilizatorii vor avea ocazia sa vada mai multe produse recomandate pe o pagina dedicata, inainte de a fi redirectionati catre o pagina de produs. Spre deosebire de alte platforme care le ofera vizitatorilor pagini cu produse mult mai generale, aceste pagini cu recomandari sunt mult mai probabil sa aiba parte de interactiunea utilizatorului, deoarece experienta este asemanatoare cu a avea un asistent personal, acesta selectand si oferind clientilor optiuni de produse adaptate preferintelor lor.Exista, de asemenea, oportunitati de a oferi promotii in timp real, mult mai dinamice, precum si alte oferte speciale cumparatorilor din cadrul acestor pagini personalizate, pentru a-i atrage sa dea click pe produse pentru mai multe informatii."Am acordat prioritate dezvoltarii si lansarii acestor prime trei inovatii dezvoltate de AI Marketing Lab bazat pe feedback-ul clientilor cu privire la ceea ce au nevoie cel mai mult. In primul rand, brandurile cu care lucram vor sa prezinte continut personalizat si interesant pentru consumatori.De asemenea, incearca sa furnizeze creatii eficiente si dinamice, de inalta calitate, care sa-i determine pe cumparatori sa dea click pentru a obtine mai multe informatii, creatii pe care sa le utilizeze pe mai multe canale de marketing ", declara"Sunt sigur ca proiectele dezvoltate de divizia AI Marketing Lab nu numai ca vor spori eficienta tehnologiei noastre de retargetare, ci vor fi in prim-planul inovarii in industria de advertising".Cu RTB House, brandurile mari pot furniza anunturi ultra-personalizate bazate pe comportamentul utilizatorilor pe site, pe produsele vizualizate si adaugate in cos, precum si alte observatii. Totul se intampla pe toate dispozitivele utilizate de client si la momentul potrivit, pentru a imbunatati conversiile si a spori vanzarile.Platforma sa de retargetare sustinuta de tehnologiile deep learning AI gestioneaza in prezent doua milioane de cereri de licitare pe secunda, 10 miliarde de afisari de bannere pe luna si aproximativ cinci milioane de click-uri zilnice.RTB House este o companie globala care ofera tehnologii de ultima ora in retargetare pentru brandurile de top din intreaga lume. Cu motorul propriu de cumparare a reclamelor, operat in intregime de algoritmi deep learning, RTB House ajuta agentiile de publicitate sa-si creasca vanzarile pentru a-si atinge obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Infiintata in 2012, RTB House deserveste peste 1/500 de clienti in peste 70 de tari in regiunile EMEA, APAC si America cu locatii principale din New York, Londra, Tokyo, Singapore, Sao Paulo, Moscova, Istanbul, Dubai si Varsovia.Echipa este formata din peste 400 de profesionisti si in crestere. In 2018, dupa implementarea cu succes tehnologiile deep learning, RTB House a lansat AI Marketing Lab. Noua divizie se concentreaza pe crearea unui mediu pentru inventarea si dezvoltarea de noi solutii de marketing.Aflati mai multe la www.rtbhouse.com