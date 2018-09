Scoala IAA de Marketing si Comunicare a deschis inscrierile pentru o noua serie de cursanti

De ce ar urma un tanar profesionist din marcom cursurile Scolii IAA

Scoala IAA pregateste accounti, strategi de brand, brand manageri care isi doresc sa inteleaga aprofundat procesele pe care le-au invatat in jobul de zi cu zi.In acelasi timp, cursurile se adreseaza si profesionistilor din domenii conexe, cum ar fi consumer research sau vanzari, antreprenorilor sau oamenilor mai tehnici, pentru care e important sa inteleaga intregul ecosistem de marketing si sa aiba o viziune de ansamblu.Cursantii si alumnii Scolii sunt aproape in unanimitate placut surprinsi de mediul informal, de dezbatere si invatare sociala pe care il descopera.Reusesc sa puna in comun cunostintele si experientele diferite pe care le au si sa creasca impreuna, intr-un spatiu in care este ok sa gresesti, sa testezi, sa experimentezi.La final, se intampla des ca ei sa ramana prieteni, sa lucreze alte proiecte impreuna, profesionale sau personale.Profesorii, profesionisti premiati din industrie , le sunt co-echipieri seniori care ii ajuta pe parcursul realizarii proiectelor, cu care se pot consulta, dar si glumi.Astfel, cursantii prind incredere in fortele proprii, invata sa lucreze in industrii cu care nu s-au mai intalnit, inteleg si perspectiva "cealalta" (a clientului si respectiv a agentiei) si isi imbunatatesc considerabil abilitatile de prezentare si discursul public.Practic, dobandesc o intelegere mult mai clara a insightului, a diferentei dintre obiectiv si viziune, dintre target si consumator, a utilitatii de brand, a engagementului si multe altele ce le dezvolta simtul strategiei de brand.Scoala IAA este unul dintre cele mai apreciate proiecte ale International Advertising Association, in contextul in care asociatia isi propune sa transforme Romania in Hub Creativ Global.Contributia constanta la profesionalizarea industriei si la formarea specialistilor este vitala, intrucat sistemul national este deseori contestat pentru concentrarea pe componenta teoretica in detrimentul celei aplicative si pentru neadaptarea curriculumului national la necesitatile actuale din piata fortei de munca.Pentru tinerii care isi doresc sa faca parte din viitoarea generatie de profesionisti din marketing si comunicare, esentiale sunt si soft skills, putin dezvoltate in scoli si facultati - persuasiune si argumentare, public speaking, creative writing, storytelling, ascultare activa, colaborare si brainstorming, coerenta.Spre exemplu,, a apreciat foarte mult mediul interactiv si informal, despre care ne-a povestit pe larg Scoala IAA este un proiect educational al IAA Romania demarat in 2007 si este cel mai complex program de pregatire profesionala, un mini-masterat recunoscut de intreaga industrie marcom, in care notiunile teoretice se imbina cu practica.