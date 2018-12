Studiu RTB House: Romanii isi fac cumparaturile online de Craciun din timp

Ziare.

In decembrie, marketerii au o noua ocazie de a atinge cifre de vanzari record, in special in aceasta saptamana, potrivit unei analize realizate de specialistii de la RTB House.In mod surprinzator,. Consumatorii sunt asteptati sa revina in magazinele online imediat dupa Craciun. RTB House , companie globala care ofera advertiserilor tehnologii de retargetare bazate pe deep learning, a realizat o analiza a obiceiurilor de consum pe durata lunii decembrie, una dintre cele mai aglomerate perioade pentru industria ecommerce.Analiza a fost derulata in mai multe tari din Europa, America Latina, Africa, regiunea Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa si Statele Unite ale Americii.In Romania, utilizatorii viziteaza magazinele online pentru a-si face cumparaturile de sezon. De exemplu, cea mai aglomerata zi de cumparaturi din aceasta luna este. In aceasta zi, traficul de vizitatori in magazinele online este cu 11% mai mare decat media lunara. Totodata, cumpara cu 61% mai mult decat indica media lunii decembrie.Potrivit datelor RTB House, in a doua parte a lunii decembrie, cu aproximativ o saptamana inaintea Craciunului, frecventa vizitelor in magazinele online incepe sa scada considerabil, atingand cel mai scazut nivel chiar in Ajunul Craciunului. In aceasta zi, numarul vizitatorilor scade cu circa 28% fata de media lunii decembrie. Totodata, numarul tranzactiilor scade cu aproximativ 57% fata de media lunara."Se pare ca in decembrie cumparatorii online fac cele mai multe achizitii in prima parte a lunii, nu le lasa pentru ultimul moment. Cumparaturile finale sunt efectuate in magazinele fizice. Prin urmare, este important sa tinem cont de activitatile specifice din aceasta perioada pentru a mentine un nivel de interactiune cu clientii cat mai ridicat, astfel incat sa generam o crestere a vanzarilor totale.Perioada sarbatorilor de iarna reprezinta o oportunitate excelenta pentru retaileri sa-i activeze pe acei clienti care nu au mai vizitat magazinul online de cateva saptamani si care nu au mai facut nicio achizitie.Retentia pe termen lung a clientilor si in special a celor care fac cumparaturi in mod frecvent este scopul final pentru multi marketeri. Imediat dupa Ajunul Craciunului apare o noua crestere a cumparaturilor, iar cei care fac cumparaturi mult mai tarziu sunt o parte importanta a cumparatorilor din decembrie", declara, Catalin Emilian, Country Manager RTB House Romania si Bulgaria Fluxul de vizitatori si numarul de tranzactii incepe sa creasca treptat dupa Ajunul Craciunului. De exemplu, pe data de 27 decembrie, numarul vizitatorilor este cu 3% mai mare decat media lunii decembrie, iar numarul tranzactiilor este cu aproximativ 3% peste media lunara."Cresterea numarului de vizitatori si a cumparaturilor dupa Craciun se datoreaza nevoilor pe care clientii le au pentru Anul Nou, care este de asemenea o oportunitate pentru retaileri sa-si majoreze incasarile. De aceea este extrem de important ca strategia de advertising sa fie stabilita in functie de tendintele din online.a utilizatorilor este un instrument important de a individualiza mesajele trimise clientilor intr-un mod cat mai precis pe intreaga perioada a sarbatorilor de iarna. Cu ajutorul tehnologiilor AI si al algoritmilor deep learning folositi in retargetare, marketerii pot livra continut creativ in care sa fie afisate produsele dorite de fiecare consumator in parte", subliniaza Catalin Emilian. RTB House este una dintre putinele companii din lume care au dezvoltat si implementat tehnologii proprii pentru achizitia de reclame dupa modelul RTB (real-time bidding sau "licitare in timp real", in romana), o solutie care permite cumparatorilor sa participe in timp real la licitarea spatiului publicitar. RTB House ajuta companiile sa-si multiplice vanzarile pentru a-si atinge obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Fondata in 2012 in Polonia, RTB House opereaza in prezent peste 1.500 de campanii pe aproape 70 de piete din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia, Pacific, Statele Unite si America Latina. Echipa este formata in prezent din peste 400 de profesionisti si este in continua extindere.In 2018, dupa implementarea cu succes a algoritmilor de deep learning in toate procesele companiei, RTB House a lansat AI Marketing Lab, noua divizie axata pe crearea unui ecosistem propice dezvoltarii de noi solutii tech pentru zona de marketing.