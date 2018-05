Ce agentie este in spatele brand-ului cu inedita prezenta la Bucharest Technology Week 2018?

Colaborarea dintre MonkeyBoard si Lemon Ice Agency

Cel mai inedit stand de la Tech Week

Ce s-a aflat in spatele conceptului de stand MonkeyBoard

Evenimentul Tech Week, desfasurat zilele trecute in centrul Bucurestiului, a inclus un stand in care natura si tehnologia s-au imbinat. De ce? Pentru ca, in esenta, viata noastra este guvernata de amandoua. Preferam orice ocazie in care ne putem intoarce la origini pentru relaxare, insa cautam solutiile cele mai ofertante din lumea tehnologiei, ca sa ne ducem viata zilnica inspre un nivel superior.Iar acesta a fost standul MonkeyBoard.Cine este in spatele acelei prezente la Tech Week 2018, care a oprit atatia vizitatori la standul cu un concept viu si actual, ce exprima natura si tehnologie?Intregul concept de branding a fost gandit si implementat de catre agentia de marketing online Lemon Ice Agency MonkeyBoard este un brand format in intregime de agentia Lemon Ice. Brand-ul a lucrat cu agentia de consultanta creativa Lemon Ice pentru conceptul de prezentare de la Tech Week, colaborand insa chiar de dinainte de lansarea brand-ului, atunci cand inca nu exista un concept de comunicare, unul de branding si un public tinta definit. Nu exista nici macar un nume de brand, task pe care Lemon Ice si l-a asumat si l-a rezolvat.", a declaratLemon Ice este o agentie care ofera servicii de branding, online marketing, strategie online si optimizare SEO. Cu alte cuvinte, Lemon Ice acopera toata aria de servicii de care are nevoie un business pentru a obtine prezenta online, vanzari si un public indragostit. In agentie se regasesc unii dintre cei mai experimentati si creativi oameni de publicitate si branding, care contribuie cu idei si talent.", a declaratDupa prezenta la Tech Week 2018, MonkeyBoard isi propune sa isi dezvolte si cimenteze prezenta pe piata romaneasca, multumita produselor aproape de viitor pe care le comercializeaza.Tech Week a prezentat cele mai inovative optiuni de pe piata tehnologica din 2018. Acestea includ solutii care raspund la nevoile zilnice, dar si propuneri pentru investitii ocazionale, cu efecte de durata. Toate acestea vorbesc prin succesul pe care il au, atunci cand starnesc curiozitatea clientului si il fac sa se regaseasca in tot ce vede.Asa s-a desenat standul MonkeyBoard.Apoi, a fost implementat in asa fel incat sa arate, de la primii pasi ca o jungla urbana imbinand cele doua nevoi ale oamenilor - natura si tehnologia. Ele iau forma produselor puse catre testare: bicicleta electrica pliabila, roata electrica si hoverboard-ul.Tendintele in design sustin imbinarile intre spatiul interior si exterior, mai ales cand cele doua transmit un mesaj coerent. Pentru conceptul standului, Lemon Ice a adunat tot ce era mai colorat din natura si a adus in mijlocul tehnologiei, ca sa transmita armonia. Potrivit celor mai recente studii, tehnologia intra in viata noastra de zi cu zi, ca sa o optimizeze prin solutii simple, dar inovative.Conceptul a fost creat dupa o privire in interiorul mesajului MonkeyBoard -incuranjand calatoriile ecologice in oras.Deja se discuta despre solutii care sa optimizeze traiul zilnic in casa. MonkeyBoard isi propune sa arate ca se ocupa de cele mai relaxante forme ale transportului individual, ca hobby si necesitate.Lemon Ice Agency a transformat acest mesaj intr-o imbinare armonioasa intre nevoia oamenilor de a petrece timp in natura, alaturi de cele mai utile solutii.