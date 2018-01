CEDO da liber ca Iisus si Fecioara Maria sa fie folositi in reclame

Ziare.

Curtea de la Strasbourg a decis ca autoritatile lituaniene "au pus pe primul loc protectia sentimentelor persoanelor religioase, fara a lua in calcul in mod adecvat dreptul companiei la libertatea de expresie", potrivit publicatiei The Baltic Course Campania publicitara in cauza promoveaza haine create de designerul Robert Kalinkin si a fost lansata in anul 2012. In materialele publicitare apar un barbat cu parul lung si o femeie in rochie alba. Mesajele sunt: "Iisuse, ce blugi ai!", "Maria, ce rochie ai!", "Maica Domnului, ce rochie ai!" si "Iisuse si Maria, ce haine purtati!".La acel moment, Inspectoratul de Stat pentru Produse Non-Alimentare din Lituania a amendat compania care beneficia de pe urma campaniei publicitare. De asemenea, mai multe instante din Lituania au decis ca anunturile incalca morala publica.Chiar si asa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca "reclamele nu par sa aduca jigniri gratuite si nu par profane, nu instiga la ura in baza motivelor religioase si nu ataca nicio religie intr-o maniera gratuita".Instanta europeana a mai apreciat ca:"Autoritatile au considerat ca aceste reclame incalca morala publica din cauza ca au folosit simboluri religioase pentru 'scopuri superficiale', ca au denaturat scopul acestor simboluri si ca sunt 'nepotrivite'. In viziunea Curtii, asemenea afirmatii ale instantelor au fost vagi si n-au explicat de ce referirile la simboluri religioase au fost jignitoare. Singurul argument a fost ca aceste simboluri religioase au fost folosite pentru scopuri nereligioase", se arata in motivarea instantei europene.De asemenea, potrivit CEDO:"Nu se poate presupune ca toti cei care apartin cultului crestin gasesc reclama jignitoare, iar Guvernul (lituanian - n.red.) nu a oferit nicio dovada care sa probeze contrariu. Chiar presupunand ca majoritatea lituanienilor ar considera reclamele jignitoare, oricum (amendarea societatii care beneficiaza de pe urma lor - n.red.) ar incalca valorile Conventiei (Drepturilor Omului - n.red.) " in conditiile in care obliga minoritatea sa accepte un punct de vedere al unei majoritati.Robert Kalinkin a salutat decizia CEDO si a sustinut ca niciodata scopul reclamelor nu a fost sa jigneasca, potrivit declaratiilor pe care acesta le-a facut pentru BNS.Inspectoratul de Stat pentru Produse Non-Alimentare si Biserica Romano-Catolica au anuntat ca urmeaza sa isi exprime punctele de vedere privind decizia CEDO.Circa 77% dintre lituanieni se declara romano-catolici, potrivit celui mai recent recensamant al populatiei, realizat in anul 2011.