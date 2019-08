CNA a somat public mai multe posturi TV pentru modul in care au reflectat tragedia de la Caracal

Ziare.

CNA a monitorizat 11 posturi de televiziune centrale de stiri si generaliste (emisiuni difuzate in 27 si 28.07.2019), precum si 6 posturi locale si regionale din judetele Dolj si Olt (perioada monitorizata: 26 - 31.07.2019).Consiliul a decis sanctionarea deoarece s-a constatat ca la difuzarea unor emisiuni pe acest subiect nu au fost respectate prevederile art. 45 alin. (1) din Codul de reglementare a continutului audiovizual potrivit carora "Orice persoana are dreptul la respectarea intimitatii in momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabila sau o nenorocire" si nici dispozitiile art. 41 alin. (1) lit. c) din acelasi Cod conform carora "Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza (...) c) imagini care exploateaza sau scot in evidenta traumele ori traumatismele unei persoane. Fac exceptie cazurile umanitare, pentru difuzarea carora este necesar acordul persoanei in cauza sau al familiei".Antena 3 a primit somatie deoarece in emisiunea "News Magazin" difuzata in data de 20.07.2019 nu au fost respectate prevederile art. 38, conform carora "Difuzarea inregistrarilor convorbirilor telefonice sau a corespondentei provenite din surse confidentiale ori a caror credibilitate nu este suficient verificata este permisa numai daca acestea prezinta un interes public justificat si sunt insotite de punctul de vedere al persoanei vizate".Romania TV a fost sanctionata pentru editiile din 17 si 18.07.2019 ale emisiunii "Punctul Culminant" in care au fost incalcate dispozitiile art. 40 alin. (1) care prevede: "In virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate si invitate sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt".B1 TV a fost somata public pentru nerespectarea art. 40 alin. (2) la difuzarea editiilor din 02 si 04.08.2019 ale emisiunii "Actualitatea romaneasca": "In cazul in care acuzatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune conditii nediscriminatorii de exprimare pana la finalul aceluiasi program in cadrul caruia s-au facut acuzatiile. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt".De asemenea, a fost sanctionat si postul Pro TV, deoarece in cadrul emisiunii informative "Stirile Pro TV" din data de 19.07.2019 au fost incalcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b), potrivit carora "In virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii: (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta".Realitatea TV a incalcat dispozitiilor art. 70 alin. (1) in cadrul emisiunii "Breaking News" din 07.07.2019. "In cadrul programelor de stiri si dezbateri care abordeaza probleme de interes public privind minoritatile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta si un punct de vedere al acestora".