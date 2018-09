Eveniment aniversar: 20 de ani de activitate a Biroului Roman de Audit Transmedia (BRAT)

Ziare.

Pe parcurs s-au adaugat, in aceeasi maniera transparenta si obiectiva, audienta presei scrise, studiul de consum si strategie media, audienta mediului online si a panotajului, precum si monitorizarea investitiilor in publicitate in 4 medii: presa scrisa, online, radio si outdoor.De-a lungul existentei, BRAT a contribuit la dezvoltarea industriei de media si publicitate si s-a consolidat intr-o asociatie reprezentativa reunind, in prezent, peste 150 de membri din industria de media si publicitate: editori de presa online, presa scrisa, agentii, regii si clienti de publicitate, statii radio si companii de outdoor.BRAT sarbatoreste cei 20 de ani de existenta printr-un eveniment aniversar de amploare la care este invitata intreaga industrie de media si publicitate. Cu aceasta ocazie se va lansa noua identitate vizuala a asociatiei, care mentine caracteristicile de seriozitate si incredere, dar aduce un aer dinamic, modern, in acord cu evolutia din ultimii ani.De asemenea, evenimentul va fi un bun prilej de evidentiere si multumire fata de cei care au contribuit in mod exceptional la dezvoltarea BRAT, in ultimii 20 de ani.Evenimentul va avea loc in Bucuresti, in data de 27 septembrie 2018 si va reuni membri si furnizori, parteneri si prieteni, intreaga industrie de media si publicitate.BRAT s-a diferentiat ca deschizator de drumuri in industria media, asumandu-si provocari, adoptand noi standarde si dezvoltand continuu proiectele sale.Studiile asociatiei urmeaza cele mai bune practici si metode la nivel international in domeniul cercetarii media, selectate si adoptate de membrii asociatiei, si adaptate specificului industriei locale.Fie ca a fost prima organizatie care a utilizat in Romania tehnici si metode inovatoare de la nivel international, fie ca a dezvoltat proiecte curajoase ce au devenit exemple pentru industriile altor tari, BRAT a fost preocupat de dezvoltarea industriei de media si publicitate din Romania si a construit instrumente profesioniste care stau la baza dezvoltarii si profesionalizarii industriei media si de publicitate.