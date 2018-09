Iata care sunt cele mai puternice branduri romanesti in 2018

Ziare.

com

Aflata la a noua editie, conferinta BrandRo, organizata de Revista Biz , prezinta rezultatele studiului realizat de compania de cercetare Unlock Market Research in 2018.Editia din acest an a studiului denota multa coerenta, cu un top 10 foarte stabil, care confirma directiile din anii anteriori, apele minerale fiind in continuare in crestere.Cele mai notabile schimbari vin din zona categoriei de bauturi alcoolice, in special pe segmentul berii, unde marcile romanesti au reusit anul acesta sa se faca remarcate si sa avanseze consistent in top.masoara "puterea" marcilor romanesti din perspectiva investitiei de incredere si afectivitate care le este acordata de catre consumatori, fara a lua in calcul indici financiari si comerciali.Studiul are la baza 1.000 de interviuri online si este reprezentativ la nivel urban, la nivel de regiune, grad de urbanizare, impartire pe sex si varsta a populatiei intre 18 si 55 de ani.Performanta marcilor romanesti este masurata in baza a trei indicatori: importanta marcii, gradul de utilizare si notorietatea ei.Importanta unei marci pentru consumator a fost masurata cu ajutorul metodologiei MaxDiff (Maximum Differentiation Scaling) si toate analizele, au fost realizate la nivel de categorie, in total avand 10 categorii de produse.Studiul integral se regaseste in suplimentul editorial "100 cele mai puternice branduri romanesti", disponibil in editie tiparita.Costul de achizitie este 35 lei (TVA inclus) pentru varianta electronica si 60 lei (TVA inclus) varianta fizica. Proiectul se poate comanda la adresa de mail lelia.petrescu@revistabiz.ro