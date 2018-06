Imprimarea cu alb - Un adevarat progres in industria materialelor promotionale personalizate

Ziare.

In cazul semnalizarii punctelor de vanzare in format mare, exista o presiune constanta de a produce ceva diferit care va incanta cumparatorul expus excesiv la diverse mesaje publicitare. Problema se pune in gasirea unei solutii simple care sa aduca afisajul materialelor promotionale personalizate la un alt nivel, in timp ce costurile raman aceleasi.Pentru a realiza acest lucru este necesar sa colaborati cu o firma specializata in personalizarea materialelor de marketing ce foloseste cele mai recente tehnologii de imprimare. Imprimantele cu cerneala polikrom UV, care imprima cu cerneala alba cat si cea normala CMYK (Cyan, Magenta, Yellow si Black), sunt un exemplu perfect in aceasta directie.Pentru a intelege de ce imprimarea cu alb este un progres atat de mare in industria materialelor promotionale personalizate, pornim de la cerneala colorata care este, in esenta, transparenta si doar manjeste substratul, luand calitatile sale specifice. Daca printati, de exemplu, albastru pe un material argintiu metalic, rezultatul va fi un albastru metalic spalacit.Daca, in schimb, se printeaza intai o baza alba si apoi un strat albastru, efectul de metal al materialului va fi blocat iar culoarea obtinuta va fi luminoasa, opaca si cu finisajul dorit.Prin urmare, puteti intelege de ce utilizarea culorii albe ca modalitate de blocare a caracteristicelor suprafetei pe care se aplica a devenit rapid instrumentul preferat al designerilor graficieni in a obtine rezultate creative noi si indraznete.Cu toate acestea, ceea ce este si mai interesant sunt multiplele intrebuintari creative ce urmeaza sa fie descoperite. Recent, expertii in personalizarea punctelor de vanzare au constatat cresterea cererii pentru creearea efectului de scris cu creta pe lemn sau tapet ori autocolant transparent. Astfel, companiile care realizeaza materiale promotionale personalizate vin in intampinarea brandurilor care vor sa produca in mod constant ceva nou si interesant in campaniile lor de promovare fara a creste costurile si timpul de livrare.