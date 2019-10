PRINT&SIGN 2019, targul de tipar digital pentru Europa de Sud-Est, a inregistrat o crestere de 20% a numarului de vizitatori

Ziare.

com

Cei mai multi vizitatori au fost din categoriilesi, urmati deIn ceea ce priveste domeniile din care au provenit vizitatorii, cei mai multi au fost din- care au fost, de altfel, si principalele domenii targetate de organizatorul expozitiei.Cei mai multi vizitatori* PRINT&SIGN au fost interesati de produse din categoria✔ zeci de echipamente inovatoare vandute pe toata perioada targului✔ lansari in premiera mondiala, in Romania si in strainatate, simultan✔ 250 de echipamente in functiune pe toata perioada targului✔ 150 de expozanti din 11 tari au ales sa-si prezinte produsele la PRINT&SIGN, cel mai important targ de tipar digital din regiunea sud-est europeana✔ 500 de branduri locale si internationale✔ demonstratii live spectaculoase✔ speakeri locali si internationali - printre care, un adevarat guru in tipar digital, si, lider national in publicitatea digitala out-of-home - au prezentat tendintele in printul digital pe textile si solutii prin care iti poti pune in valoare brandul tau, cu ajutorul afisajului digitalPRINT&SIGN 2019 (9-12 octombrie) s-a desfasurat impreuna cu DIGITAL SIGNAGE Show, expozitia de display-uri digitale si tehnologii interactive si CORPORATE GIFTS Show, singura expozitie din Romania pentru industria de promotionale.Cei mai multi vizitatori* ai celei de-a doua editii DIGITAL SIGNAGE Show au fost interesati de urmatoarele categorii de produse:Produsele cu cea mai mare cautare* din cadrul CORPORATE GIFTS Show au fostVezi galeriile foto si video pe www.printsign.ro *din cei peste 6000 de vizitatori, mai mult de jumatate au raspuns la intrebarea