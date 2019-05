Se lanseaza editia 2 a studiului TOP Companii din Romania implicate in sport

Ziare.

com

In cadrul evenimentului agentia lanseaza pe piata editia a 2-a aCercetarea ia in calcul proiectele implementate de catre companii, intern sau extern, in intervalul 2017-2018. Dincolo de topul national exista si un top pe industrii: IT, banking, curierat, medical, mobila.Studiul care a dus la TOP Companii din Romania implicate in sport a cuprins o cercetare cantitativa (80% din studiu ca pondere) si una calitativa (20%).Cea calitativa a utilizat raspunsuri ale membrilor unui juriu format din specialisti de marketing, comunicare si CSR, jurnalisti, sportivi, si anume: Cristian China Birta (blogger, influencer & owner Kooperativa 2.0), Alina Liciu (expert CSR, The Azores), Gabriel Solomon (organizator evenimente sportive, initiator platforma Galatom), Florin Ghinda (fondator Romania Pozitiva, trainer educational), Raluca Mihaila & Roxana Lupu - Adrenallina Sports PR & more.Au fost analizate informatiile despre proiecte din spatiul public - conturi social media, comunicate de presa, website, rapoarte CSR. Informatiile au fost validate si de catre companii, care au facut completari la proiectele care nu au fost comunicate in spatiul public.Conferinta incepe de la 9:00 a.m., la Beans & Dots (Strada Ion Brezoianu nr. 27, Bucuresti).Partener principal: CEZ ROMANIAPartener catering: CondimentalParteneri media: Revista Piata, PRwave.ro, PR-Romania.ro, Sport Total FM, Leaders Reunited, Economica.net, Telekom Sport, Manager.ro, Adrenallina.ro, Alerg.ro, Running Mag,