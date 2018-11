Cat incaseaza pe luna sefa de cabinet a lui Georgica Severin, directorul Radio Romania

sefa de cabinet a lui Severin incaseaza

intre 10.925 lei si 17.043 lei brut pe luna

Ziare.

com

Acesta scrie, marti, pe pagina sa de Facebook, ca sefa de cabinet a lui Georgica Severin, fost senator PSD si actualmente presedinte-director general al SRR, castiga un salariu de 3 ori mai mare decat cel al unui redactor sau reporter."Cel mai bine e, la Societatea Romana de Radiodifuziune, sa fii directoarea de cabinet a lui Georgica Severin: daca te cheama Mihaela Kaitor si esti 'consilier in management', primesti de 3 ori salariul mediu al unui realizator de emisiuni, redactor sau reporter", a scris Iulian Bulai pe Facebook.Intr-o fotografie atasata postarii, se arata ca salariul unui jurnalist variaza intre 2.850 lei si 10.032 lei brut pe luna, in timp ceDe asemenea, deputatul dezvaluie ca noul contract colectiv de munca de la SRR prevede ca orice angajat poate fi detasat sau delegat in alta parte in mod unilateral. In acest context, noteaza Bulai, daca un angajat al radioului public "nu e cuminte", Georgica Severin il trimite acasa sau oriunde vrea."Conditia ziaristului la Radioul public? Daca nu e cuminte, Georgica Severin, presedinte-director general, il trimite de-acasa. Oriunde vrea dl Severin.Noul contract colectiv de munca de la SRR prevede ca orice angajat poate fi detasat sau delegat in alta parte in mod unilateral.Adica: daca e angajat la Bucuresti, poate fi mutat temporar la studioul teritorial de la Targu Mures fara sa-l intrebe nimeni daca are copil mic, parinti bolnavi etc.Daca, insa, e cuminte si are varsta potrivita, primeste la pensionare o prima de fidelitate care poate ajunge la 10 salarii brute ale viitorului pensionar, plus inca 3 salarii minime brute pe economie.Poate ajunge, adica, la vreo 106.000 lei brut. 23.000 de euro.Si e important ca oamenii sa vrea sa se pensioneze cat mai repede - se elibereaza posturi pentru angajati noi, tot mai cuminti", se mai arata in postarea deputatului USR.Bulai precizeaza ca a facut, marti, o solicitare de audiere a directorului SRR in Comisia pentru Cultura si Media din Camera Deputatilor."E momentul ca Parlamentul sa afle mai multe despre managementul Radioului", conchide deputatul USR.Amintim ca vineri au iesit la iveala cifre despre unele salarii uriase din TVR si onorarii de mii de euro pentru invitati prezentati drept "analisti independenti", obisnuiti ai posturilor apropiate PSD-ALDE, iar luni au fost publicate noi detalii despre modul in care televiziunea publica arunca cu banii.