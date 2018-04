Grupul Lagardere vinde posturile de radio europene, inclusiv Europa FM si Radio 21

Ziare.

Posturile de radio, care au obtinut o cifra de afaceri de aproximativ 56 de milioane de euro in 2017, sunt cumparate de grupul Czech Media Invest, lider pe piata media din Cehia, potrivit comunicatului transmis de Lagardere, citat de AFP."Operatiunea este prima dintr-o serie de cedari de active viitoare ale Lagardere Active, in cadrul procesului de reorganizare strategica anuntat de Arnaud Lagardere pe 8 martie 2018", se precizeaza in comunicat.In urma cu o luna, grupul francez a anuntat un proiect de reorganizare a diviziei media Lagardere Active in cinci poli autonomi: presa (care va include, printre altele, Elle, Tele 7 jours, France Dimanche, Ici Paris, Public, Webuzz), stiri (JDD, Paris Match, Europe 1, Virgin radio si RFM), televiziune (Gulli, Mezzo etc.), studiourile Lagardere (productie audiovizuala) si activitati digitale (Doctissimo etc.).Arnaud Lagardere si-a redus deja, in ultimii ani, prezenta in media, vanzand circa 12 reviste care nu aduceau profit - printre care Pariscope in editie tiparita, Be, Auto Moto, Psychologies Magazine, Premiere - si reducand efectivele.Dupa anuntul reorganizarii, in martie, reprezentantii salariatilor din compania Lagardere au vorbit despre "destramarea unui grup prestigios" si au criticat conducerea, care, "din motive pur financiare, pune in dificultate, trimitand in somaj, sute de salariati si familiile lor".De cealalta parte, Czech Media Invest, care detine mai multe cotidiene, reviste si site-uri, a dat asigurari ca "aceasta achizitie va intari strategia sa de dezvoltare in sector, prin adaugarea unui nou tip de media bogat in marci puternice in tarile vizate".Cele doua grupuri media asteapta acordul autoritatilor in domeniu pentru ca vanzarea sa devina efectiva.Czech Media Invest este detinut in proportie de 50% de Daniel Kretinsky, a carui companie energetica EPH a devenit un jucator major pe piata europeana in ultimii ani. Investitorii Patrik Tkac si Roman Korbacka detin restul de 50% din Czech Media Invest.Grupul Lagardere a intrat pe piata romaneasca in anul 1996, prin achizitionarea Radio Total Timisoara, redenumit Radio 21 Timisoara. Trustul opereaza in Romania posturile de radio Europa FM si Radio 21. In 2007, Lagardere a cumparat si reteaua de radio Deea, iar mai multe licente au fost folosite pentru lansarea, in 2008, a retelei Vibe FM.