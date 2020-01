Ioana Ene Dogioiu se alatura echipei "Piata Victoriei", la Europa FM

Ziare.

"Incepand de astazi voi avea saptamanal o emisiune de interviuri la Europa FM, in principiu joi, practic dupa cum ne duce si firul evenimentelor. A fost o decizie practic de reintregire profesionala, adica de intoarcere in radioul la a carui nastere am participat si de care mi-a fost dor neincetat de 17 ani.Sub nicio forma asta nu insemana o despartire de Ziare.com, care este cealalta jumatate a sufletului meu profesional. Totodata,. Am stabilit revenirea la Europa FM inca de la finalul anului trecut, e chiar o simpla coincidenta", declara Ioana Ene Dogioiu."Piata Victoriei" este emisiunea de interviuri si dezbateri, transmisa de luni pana joi la Europa FM, de la ora 18:15.Colaborarea a fost anuntata joi si de institutia radio: "jurnalismul de calitate primeste intariri, la Europa FM!". In echipa emisiunii "Piata Victoriei" se regasesc si jurnalistii Cristian Tudor Popescu, Anca Simina, Alice Iacobescu si Tudor Musat.