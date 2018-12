Jurnalistii RRA acuza: Managerii de la radio primesc salarii comparabile cu Iohannis. Directorul, 30.000 de lei

Severin, chemat in Parlament

Ziare.

com

Acestia acuza: "clientela politica PSD primeste salarii comparabile cu ale sefului statului", in contextul in care salariile managerilor la RRA sunt de peste 18.000 de lei, iar "Severin castiga 30.000 lei pe lei lunar!"."Banii publici sunt risipiti si la Radio Romania, unde clientela politica PSD primeste salarii comparabile cu ale sefului statului. Turism pe bani de la buget, politizarea excesiva a programelor si ingradirea libertatii de expresie, prin tehnici bolsevice, aplicate jurnalistilor. Audienta programelor, prabusita, evenimente culturale - transformate in agape de partid", precizeaza jurnalistii RRA in textul petitiei.De asemenea, acestia mai spun ca "presedintele director general are cel mai mare salariu din istoria institutiei, in conditiile in care veniturile sunt aproape in intregime provenite de la bugetul statului, acesta nu este prevazut in Contractul Colectiv de Munca, potrivit legii, ci s-a stabilit printr-un artificiu administrativ - aprox. 30.000 de lei, la care se adauga cheltuieli de protocol si deplasarile internationale fara rezultate cuantificabile".Totodata, conform sursei citate, "locuinta RA-APPS de peste 100 mp este platita din banii radioului si, potrivit declaratiei de avere, presedintele radioului detine 6 imobile", iar directorul general efectueaza "deplasari in strainatate costisitoare, calatorii cu clasa business (in 2018 a facut 3 deplasari in Coreea de Sud), pentru diverse parteneriate fara o finalitate concreta".De alfel, jurnalistii au mai precizat ca "de curand a fost semnat un nou contract de munca cu sindicatul aservit conducerii si un articol nou prevede ca, primind salarii peste limita bunului simt (la nivelul presedintelui Iohannis) ".In plus, jurnalisti RRA atrag atentia asupra faptului ca "sunt marginalizati si intimidati, in primul rand din cauza veniturilor foarte mici"."Salariile jurnalistilor din SRR, acestea, sunt in medie, de 2.500 de lei, iar cel al muzicienilor din orchestra, aproape de 5.000", potrivit sursei mentionate.Nu in ultimul rand, sindicalistii din radioul public il acuza pe Georgica Severin ca se foloseste de resursele institutiei pentru platforme politice, orchestrele fiind trimise sa cante la diverse evenimente ale ministerelor. Politizarea emisiunilor este un alt lucru pe care jurnalistii RRA i-l reproseaza lui Georgica Severin."Doi membri ai CA numiti politic fac emisiuni la Radio Rominia Actualitati, fara sa fi participat la un concurs de proiecte. Realizarea emisiunilor costa bugetul radioului sume mult mai mari decat emisiunile realizate de jurnalisti de rand, pentru ca resursele importante sunt mobilizate sau din cabinetele demnitarilor", conchid jurnalistii RRA in textul petitiei.Prin urmare, acestia cer verificarea aspectelor semnalate si luarea masurilor legale care se impun, cu informarea, in termenul legal, a Secretariatului General al Guvernului.Seful Comisiei de Cultura a Camerei Deputatilor Gigel Stirbu a declarat, joi, ca directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune a fost invitat la audiere in sedinta de marti a forului legislativ.Deocamdata acesta nu a confirmat participarea. Decizia comisiei vine in urma petitiei depuse de jurnalistii RRA."Da, bineinteles ca am primit petitia. I-am trimis invitatie domnului Georgica Severin pentru marti, la ora 14:00. Invitatia este trimisa mai demult.Singura problema este ca dansul a fost plecat saptamana trecuta, iar saptamana aceasta l-am avut pe ministrul Culturii, asa ca dansul va veni marti. Inca nu am primit confirmarea, dar nu vad de ce nu ar veni", a declarat deputatul PNL Gigel Stirbu.