Membru in Consiliul de Administratie al radioului public: Directorul Georgica Severin pune presiuni inacceptabile pe salariati. Ii obliga la tacere pentru a nu reclama abuzurile

Alexandru Muraru afirma, intr-un comunicat de presa, ca presedintele director-general al SRR Georgica Severin a transmis, vineri, angajatilor un document, prin care le interzice sa ia legatura cu membrii Consiliului de Administratie al institutiei."Prin acest act, domnul Severin se substituie Parlamentului si incearca obstructionarea activitatii membrilor CA. El nu face altceva decat sa puna presiuni inacceptabile pe salariatii si pe jurnalistii din SRR, obligandu-i la tacere, pentru ca acestia sa nu poata reclama abuzurile, controlul editorial, directivele politice sau arbitrariul din interiorul radioului public", a precizat Alexandru Muraru.El mai spune ca "aceasta forma de intimidare grosolana" vine pe fondul unei alte masuri si anume formarea unei comisii care sa verifice acordarea orelor suplimentare din 2016 pana in prezent."Aceasta, in conditiile in care, se stie in SRR, studiourile teritoriale sunt vizate spre a fi decapitate in perioada urmatoare. Ori o asemenea comisie ar fi pretextul si alibiul perfect pentru a declansa asaltul final asupra acestora", a mai spus reprezentantul PNL din CA al SRR, Alexandru Muraru.Totodata, Muraru considera ca se urmareste inlocuirea din functie a lui Florin Brusten, secretarul coordonator al studiourilor teritoriale, jurnalist in SRR de aproape 30 de ani, si care detine aceasta pozitie de raspundere din 2005."Aceasta sarabanda de decizii arbitrare, de rafuieli, de intimidari, de disimulare a misiunii esentiale a SRR, este inacceptabila si pune radioul public in cea mai ingrata pozitie din ultimii ani. Georgica Severin are deja, dupa un an si jumatate, un bilant catastrofal la conducerea SRR: nerusinarea propagata public prin cheltuielile exorbitante din fonduri publice la sindrofii si cursuri pe tot mapamondul, prabusirea audientelor, colaborarile editoriale cu oameni din zona PSD, lipsa oricaror proiecte de anvergura pentru dezvoltarea SRR, ducerea atmosferei din interiorul SRR intr-un climat sovietic. Reflexele ceausiste ale dlui Severin il fac total incompatibil cu aceasta demnitate, de a conduce SRR, cel mai mare si mai prestigios trust media din Romania", a mai afirmat Alexandru Muraru.El ii solicita lui Georgica Severin sa retraga documentul transmis vineri angajatilor din SRR si sa le ceara scuze.