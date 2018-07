Ne intoarcem in timp? Radio Europa Libera revine in Romania pentru a sustine valorile democratice

Ziare.

Anuntul a fost facut prin intermediul unui comunicat oficial transmis la Washington de conducerea companiei Radio Europa Libera/Radio Libertatea (RFE/RL).Decizia a fost salutata joi dimineata si de Ambasada SUA la Bucuresti, printr-o postare pe pagina oficiala de Facebook.si ramas in memoria colectiva ca fiind cea mai solida legatura informationala cu lumea libera in perioada regimului Ceausescu, Radio Europa Libera a jucat un rol crucial si in timpul Revolutiei din 1989, cand a relatat despre evenimentele de la Timisoara si din Bucuresti, contracarand propaganda de stat.Postul de radio s-a retras din Romania in 2008, dupa aderarea noastra la Uniunea Europeana, si din Bulgaria in 2004."Speram in mod special ca relatarile noastre, realizate de jurnalisti locali, sa ajute la dezvoltarea unei prese libere si la promovarea valorilor si institutiilor democratice, sa constribuie la informarea publicului in legatura cu. Asteptam sa colaboram cu organizatiile de media independente si cu societatea civila", a declarat presedintele companiei REL/RL, Thomas Kent.Decizia companiei americane vine in contextul in care oficiali guvernamentali, reprezentanti si societatii civile si jurnalisti din Romania si Bulgaria si-au exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca, arata comunicatul citat.De asemenea, se precizeaza ca, incepand din, RFE/RL va furniza reportaje si analize multi-media in Bulgaria si Romania, in colaborare cu presa locala, cu scopul de a "amplifica rezultatele proiectelor existente care promoveaza responsabilitatea publica si de a contracara stirile false".RFE/RL activeaza si in Republica Moldova, avand birouri si in alte tari din Balcani, precum Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.Compania furnizeaza informatii in 25 de limbi pentru circa 26 de milioane de persoane din 20 de tari in care presa libera este restrictionata sau unde media profesionista este insuficient dezvoltata, se mai arata in comunicatul citat.