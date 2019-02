Un liberal acuza ca postul public de radio e o "anexa a PSD": "Sotul lui Sevil Shhaideh si Corina Dragostescu si-au gasit un loc caldut la RRA"

Ziare.

Alexandru Muraru a transmis, vineri seara, un comunicat de presa in care afirma ca din momentul preluarii Societatii Romane de Radiodifuziune de catre Georgica Severin au inceput "colaborarile editoriale cu oameni din zona PSD"."Conditia ca domnul Georgica Severin sa-si duca la bun sfarsit mandatul de presedinte director general al SRR este ca. Corina Dragotescu, cunoscut jurnalist din zona PSD, si, mai nou, sotul social-democratei Sevil Shhaideh au gasit un loc caldut la Radio Romania Actualitati, respectiv Radio Romania International. Este evidenta. Altii, la fel de competenti, nici macar nu spera sa prinda vreo audienta sau o discutie telefonica cu domnul Georgica Severin", afirma Alexandru Muraru.El sustine ca "este o adevarata nerusinare ca, dupa"."In acest moment, credibilitatea SRR este grav afectata. Sutele de profesionisti din SRR sunt astfel marginalizati, iar munca lor este calcata in picioare, prin aducerea unor no-name-uri sub diverse pretexte pentru a impune mesajul PSD in studiourile si programele editoriale ale SRR. Fac un apel public, catre domnul Severin, sa renunte la aceste colaborari care afecteaza prestigiul si imaginea SRR, aducand arbitrariul, lipsa de transparenta si mediocritatea in curtea institutiei", spune Alexandru Muraru, membru in CA al SRR.Totodata, el anunt ca in urmatoarea sedinta ordinara a Consiliului de Administratie a SRRa preluat conducerea radioului public.