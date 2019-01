CNA suspenda emisia Realitatea TV pentru relatarile din 10 august. Postul e acuzat ca a incitat la violenta

Ludovic Orban ataca decizia CNA: O reinstituire a cenzurii de tip comunist

Decizia a fost anuntata pe retelele de socializare de mai multi jurnalisti si realizatori de emisiuni de la Realitatea TV."Represiunea din 10 august continua! Fara precedent, au decis suspendarea emisiei! Abuz fara precedent. Nu am crezut ca voi trai asa ceva! Din cauza relatarilor din data de 10 august, noaptea de 10/11 august si perioada 11-15 august..... SE SUSPENDA emisia RealitateaTv pentru 10 minute, in ziua de 17 ianuarie. INCREDIBIL. Nu imi vine sa cred!. Mi s-a spus ca imaginea a ceea ce s-a intamplat in 10 august a fost 'viciata' de RealitateaTv si in special de catre mine si invitatii 'Jocuri de Putere', Doru Maries, Oreste Theodorescu, Oana Stanciulescu, Grigore Cartianu.Nu imi vine sa cred, sunt pur si simplu socat!. Pe langa suspendarea emisiei ne-au dat si o amenda de 15.000 de lei!", a scris pe Facebook Rares Bogdan O reactie rapida a venit in sustinerea postului TV de la presedintele PNL Ludovic Orban."Decizia Consiliului National al Audiovizualului de sanctionare a postului Realitatea TV cu suspendarea emisiei este una vadit politica din care reiese fara dubiu faptul ca aceasta deciziei are considerente politice. Aceasta decizie, in spatele careia se afla coalitia PSD-ALDE-UDMR, nu este altceva decat o continuare a interventiei brutale a Jandarmeriei din 10 august, de data aceasta impotriva organelor de presa neafiliate politic.. Nu poti sa sanctionezi o televiziune pentru ca reflecta adevarul si pentru ca apara drepturile si libertatile cetatenilor in fata unui comportament abuziv al fortelor de ordine transformate in forte de represiune", a declarat Ludovic Orban, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.Liderul PNL cere CNA sa anuleze decizia, avertizand ca este "un precedent periculos pentru libertatea de exprimare din Romania".