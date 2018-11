Rares Bogdan, suspendat de la Realitatea TV prin SMS

Ziare.

El si-a motivat solicitarea prin faptul ca Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu, invitati periodic in cadrul programului, au fost interzisi in emisiune. Jurnalistul spune ca daca nu i se va permite accesul in platou, va considera ca televiziunea s-a despartit de el si de echipa sa."Nu am dorit si nu doresc sa plec de la Realitatea TV. Nu am discutat cu nicio alta televiziune, pentru ca am considerat si consider ca fac parte din echipa Realitatea TV. Timp de sase ani si jumatate am avut libertate editoriala si de actiune in Realitatea TV. Consider, insa, cu tot respectul pentru colegii mei din conducerea editoriala si actionarii postului Realitatea TV, ca nu poti opri un om care a fost invitat cinci ani la Realitatea TV sa intre in studioul de televiziune, alaturi de alti invitati, exact cu un minut inainte de inceperea emisiunii, cand scaunul sau era pregatit si omul era gata de a combate. La ora 17.00 si 17 minute a fost trimis in reteaua interna Realitatea TV un email cu toata garnitura de invitati de la 'Jocuri de Putere'. Adica cu patru ore inainte de a se intampla ceea ce s-a intamplat", a scris pe Facebook realizatorul.El spune ca a schimbat mesaje cu Cozmin Gusa, care i-a comunicat ca astazi si maine (miercuri si joi, n.red) nu va intra pe post."I-am cerut respectuos sa se gandeasca de doua ori, pentru ca acest lucru va aduce deservicii postului de televiziune si va fi un afront la adresa telespectatorilor si ascultatorilor sai. Plus un afront direct la adresa mea, care am contribuit masiv, alaturi de invitatii mei si echipa Jocuri de Putere, ca Realitatea TV si mai ales emisiunea-fanion de la ora 21.00 sa ajunga in topul talk-show-urilor din Romania", a explicat Bogdan.Jurnalistul afirma ca in cazul in care "nu mi se permite accesul pe post la ora 21.00 voi considera ca Realitatea TV a decis despartirea de mine si echipa mea".El a facut si precizarea ca"Le atrag atentia sa nu foloseasca acest brand fara consimtamantul meu. Eu inca sper ca bunul Dumnezeu le va da gandul cel bun si imi vor permite sa realizez emisiunea la acest post, cu invitatii pe care ii consider eu relevanti si care sunt iubiti de publicul 'Jocuri de Putere'", a subliniat omul de televiziune.Rares Bogdan a precizat ca nu a discutat cu nicio alta televiziune si ca nu va ataca postul la care a lucrat atatia ani, nu va intra in polemica cu nimeni."Am multe informatii, sunt multe suspiciuni, se fac multe scenarii. Poate se astepta doar un moment, cine stie? Lumea e dura, viata si mai dura si uneori nu mai conteaza nimic. Nu voi intra in polemica cu nimeni care incearca sa ma atraga intr-un razboi al declaratiilor. Realitatea TV a fost si consider ca inca este casa mea. Am fost jurnalist, sunt jurnalist si voi ramane exclusiv jurnalist. Oricat de mult s-ar supara unii sau altii. Consider ca libertatea de expresie este esentiala in democratie, iar libertatea presei este vitala. Am fost sase ani si jumatate un jurnalist liber. Nu am de gand sa-mi schimb acest statut pentru nimic in lume", a scris jurnalistul.a scris pe Facebook marti seara, inainte de intra in emisiunea "Jocuri de putere": "Astazi, cu un minut inainte sa intru in platoul 'Jocuri de putere', am fost interzis la Realitatea... Dupa cinci ani de combat impotriva Ciumei Rosii, pentru ca nu am marsat la ideea partidului Realitatatea, si pentru ca politicul nu mai are nicio legatura cu jurnalistii independenti, cu parere de rau pentru publicul celei mai bune emisiuni din Romania, cu regretul ca il las singur pe Rares, intre lupi, fara sa imi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cat mai curand! Raman acelasi soldat unei cauze drepte pentru tara mea! Nu pot fi complicele nici unei masinatiuni...".