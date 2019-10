Realitatea TV si-a pierdut licenta. Decizia CNA se aplica de miercuri seara

Gusa are un plan de rezerva

Televiziunea poate contesta decizia, dar aceasta intra in vigoare miercuri seara, la 23:59.Potrivit documentelor depuse de Realitatea Media la dosarul de la CNA,, iar planul de reorganizare a societatii era infirmat.Societatea mai detine si licentele Realitatea FM Bucuresti satelit, Realitatea FM terestru, Realitatea FM Cluj Napoca satelit Sulina terestru, Galati-Braila. Reprezentantii companiei au cerut sa fie judecata situatia in ansamblu. "Noi am facut tot ce se putea face ca sa reparam ceea ce au stricat altii", au explicat reprezentantii Realitatea Media prezenti in fata Consiliului."Realitatea va ramane. Am condus cateva sute de oameni si pot sa va spun cu certitudine ca, indiferent unde vom fi, vom fi Realitatea. Noi nu avem cum sa umplem vidul legislativ din legea audiovizualului", au pledat reprezentantii companiei, care au sustinut ca din punctul lor de vedere planul de restructurare ar fi viabil.Consiliul a avut pe ordinea de zi o informare privind cererea nr. 11068/18.10.2019 formulata de S.C. Realitatea Media SA in vederea prelungirii valabilitatii licentei audiovizuale Realitatea TV din Bucuresti.Cristina Pocora, membru al CNA, a aratat ca este vorba despre "o televiziune de stiri importanta" si ca, "practic, neacordandu-i licenta, o inchidem". "Momentul mi se pare foarte delicat fiind in campanie electorala si cred ca este important sa avem cat mai multe canale, cat mai multe voci (...) Eu am in vedere situatia exceptionala.Am audiat ce a spus si ANAF-ul, ce a spus si departamentul nostru juridic.Dar noi ca demnitari avem aceasta libertate sa conexam legile si sa interpretam legea si in litera si in spiritul ei", a adaugat Pocora, facand apel la posibilitatea prelungirii licentei pana cand compania isi va transa in instanta situatia."Sa fie inchis nu din cauza justitiei sau din cauza mea, ci atunci cand nu va indeplini prevederile legale", a aratat membra CNA."Suntem intr-o situatie ingrata si regretabila. Existenta acestui post in peisajul audiovizual este in interesul public", a notat Rasvan Popescu, care a aratat ca licenta ar putea fi prelungita in conditiile in care instanta urmeaza sa se pronunte in luna ianuarie."Daca acordam aceasta licenta, nimeni nu va fi prejudiciat, toata lumea va avea de castigat", s-a afirmat in discutie."Eu as vrea sa fac abstractie de certificatul fiscal. Eu as vrea sa fac abstractie de ce spune legea, dar nu pot. Prejudiciate vor fi toate televiziunile care isi platesc datoriile si nu au probleme", a raspuns Radu Herjeu, membru CNA.In schimb, Alexandru Kocsis-Cristea sustine ca trebuie "sa aparam interesul publicului si sa acordam licenta pe o perioada de noua ani". "Trebuie sa luam act de neindeplinirea conditiilor legale", a explicat Orsolya-Eva Boros, care a admis ca este important sa poata fi gasita o solutie legala pentru ca "aceasta televiziune trebuie sa ramana pe piata", dar ca solutia cu pricina nu s-a gasit inca."Dezbateri romanesti despre prelungirea licentei Realitatii TV, pe sistemul 'merge si asa, sunt baieti buni'. Eu mi-as fi dorit ca legea audiovizualului sa nu incarce CNA cu responsabilitatea evaluarii situatiei financiare a unei televiziuni.Cu alte cuvinte, decizia Consiliului de acordare, modificare sau prelungire de licenta nu ar trebui legata de starea de insolventa, de datoriile curente sau de cele mentionate intr-un certificat de atestare fiscala, sau de un plan de reorganizare.Alte criterii ar trebui aplicate de membrii CNA, nu existenta sau absenta unui document justificativ, solicitat de legea audiovizualului. Daaaar... din pacate, legea ma obliga sa verific existenta 'stampilutelor'!Si nu sunt indeplinite doua conditii: au datorii curente si le-a fost infirmat planul de reorganizare. Daca legea mi-ar fi permis, as fi votat acordarea unei licente pana in momentul in care instanta ar fi decis definitiv daca postul intra sau nu in faliment! Dar nu se poate nici asta! Se poate, insa, sa ignor prevederile legii, pe ideea ca eu sunt tare si mare si eu decid, si, in fond, traim in Romania!", a explicat Radu Herjeu.In aceeasi sedinta, CNA analizeaza si solicitarea depusa de Geopol International, o companie condusa tot de Cozmin Gusa, privind modificarea structurii serviciului de programe pentru Realitatea Plus, reprezentantii postului spunand ca se incearca transferarea programelor Realitatea TV de pe 31 octombrie.Insa Pagina de Media noteaza ca, spre deosebire de Realitatea TV, Realitatea Plus nu se afla in lista must carry a posturilor care sunt preluate obligatoriu de companiile de cablu.Insa, conform unor surse, reprezentantii postului ar fi discutat deja cu companiile de cablu in legatura cu preluarea postului TV.