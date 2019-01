Realitatea TV trebuie sa-si suspende azi emisia. CNA a refuzat sa reanalizeze cazul

Ziare.

com

CNA a discutat azi o nota semnata de Alexandru Kocsis-Cristea, membru in Consiliu, prin care s-a solicitat reanalizarea sanctiunii acordate marti postului TV. Alexandru Kocsis a explicat ca a vizionat imaginile din emisiunea Realitatea TV, dar nu a putut sa voteze, nefiind prezent la sedinta de marti. Intre argumentele cererii sale s-a numarat si cel potrivit caruia faptele analizate sunt vechi de sase luni si ca, in acest interval, nu au mai avut loc evenimente violente despre care sa se poata spune ca ar fi generate de instigarile de care este acuzat postul de televiziune.Membrul CNA Monica Gubernat a precizat ca "deciziile de sanctionare nu constituie cenzura" si ca "motivul principal de critica la adresa CNA este acela ca nu luam masuri".Prezent la discutii, deputatul PNL Pavel Popescu a solicitat dreptul de a interveni, dar i-a fost refuzat. "Am incercat sa deschid un dialog", a spus deputatul."Puteti sa ne chemati la Parlament si vom raspunde in fata dumneavoastra", a spus Monica Gubernat.Discutia a continuat, deputatul insistand sa i se permita sa vorbeasca. Cu toate ca unii dintre membrii Consiliului au repetat ca nu exista un cadru legal prin care cineva care nu reprezinta niciuna dintre partile implicate sa ia cuvantul, CNA a supus la vot cererea deputatului si aceasta a fost respinsa."Eu de doua zile primesc amenintari cu moartea pentru ca as fi inchis Realitatea TV", a spus Radu Herjeu. "Cu noi, aici, de fata a mintit ca nu i-am dat voie sa vorbeasca, asa ca am supus la vot solicitarea domnului deputat", a mai spus acesta.Deputatul va face o solicitare pentru convocarea reprezentantilor CNA in fata Parlamentului.Potrivit regulamentului CNA, pentru ca o decizie sa fie adoptata, ea trebuie sa intruneasca cel putin sase voturi pentru, in prezenta a cel putin opt membri ai Consiliului. Acestia pot vota doar prin "Da" sau "Nu", fara a se putea abtine.Joi, pentru reanalizarea sanctiunii impuse Realitatea TV au votat doar patru membri CNA, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Radu Herjeu si Orsolya-Eva Borsos, motiv pentru care nu s-a dat curs acesteia.Realitatea TV trebuie sa-si opreasca emisia obisnuita pentru 10 minute, joi, intre orele 19:00 si 19:10, potrivit deciziei luate marti de CNA, cu sase voturi pentru din noua, a declarat la momentul respectiv Radu Herjeu, unul dintre membrii Consiliului care nu au sustinut hotararea luata.Propunerea de sanctionare prin suspendarea emisiei obisnuite a fost facuta de membrul CNA Radu Calin Cristea (acesta a fost propus membru al Consiliului in 2014, de Guvern).