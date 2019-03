Jurnalistii din redactia franceza a agentiei Reuters intra in greva

Ziare.

"Membrii redactiei agentiei Reuters in Franta s-au intrunit in adunare generala marti, 5 martie, si au decis masiv sa intre in greva incepand de miercuri, la miezul noptii, pentru 24 de ore", anunta jurnalistii intr-un text preluat de AFP."Grevistii vor astfel sa-si exprime in mod colectiv decizia de respingere a desfiintarii a 25 de posturi in cadrul serviciilor agentiei, care va avea ca efect principal diminuarea cu mai mult de jumatate a serviciului text in limba franceza", adauga comunicatul.Protestatarii transmit ca ei "contesta motivele economice invocate de conducere pentru a justifica aceste concedieri, precum si pertinenta si eficacitatea reorganizarii care le-a fost propusa".Conducerea le-a prezentat miercurea trecuta organizatiilor sindicale proiectul sau de desfiintare de posturi, care vizeaza aproximativ o treime din personalul francez si se inscrie intr-o ampla reorganizare a agentiei la nivel global.Reuters vrea sa diminueze costurile serviciilor sale bilingve in Europa si sa recurga la traducerea automata, precum si sa se sprijine pe biroul sau din orasul polonez Gdynia, unde a fost deja delocalizat serviciul internet care transmite online stirile in limba franceza, arata documentul