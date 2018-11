Dupa ce a ridicat-o in slavi pe Dancila, Florentina Jucan - Q Magazine primeste 30.000 de euro de la Oprisan

Ziare.

Firma care produce albumul foto intitulat "Romani de Centenar", Babilon Press SRL, este cea care editeaza si revista Q Magazine, fiind condusa de Floriana Jucan.Presedintele CJ Vrancea este Marian Oprisan, care de altfel este vicepresedinte al Partidului Social Democrat.Astfel, CJ Vrancea a achitat firmei Babilon Press SRL suma depentru 250 de exemplare din albumul " Romani de Centenar ", dezvaluie Ziarul de Vrancea . Asta inseamna ca un singur exemplar costaLucrarea are 240 de pagini si este tiparita in doua versiuni: romano-engleza si romano-franceza. Aceasta contine fotografii reprezentative pentru Romania, precum inventii, peisaje, obiective turistice, traditii, momente istorice, arhetipuri, romani de Nobel.Comparativ, un alt volum dedicat Centenarului, intitulat "Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri" si care are 816 pagini, costa doar 119 lei in librarii.Precizam ca este cunoscut faptul ca Floriana Jucan, editorul revistei, este apropiata PSD, de-a lungul timpului Q Magazine publicand mai multe articole elogioase la adresa unor reprezentanti ai partidului.Cel mai recent articol de acest gen este o adevarata oda inchinata Vioricai Dancila , prezentata intr-o lumina de eroina/martir al neamului. Articolul semnat Nora Noapte (pseudonim al Florentinei Jucan) a fost intens dezbatut si criticat in mediul online.