Mix de personalitati pe lista TIME a celor mai influente personalitati: O actrita de 14 ani, Kim Jong-un, Elon Musk si printul Harry

Actrita britanica Millie Bobby Brown, star al serialului SF "Stranger Things", in care joaca de la varsta de 12 ani, este cea mai tanara personalitate aflata vreodata pe aceasta lista, care, de obicei, este impartita pe domenii (pionieri, lideri, titani, artisti si simboluri).Pe lista Time de anul acesta i se alatura printul Harry, logodnica acestuia, fosta actrita americana Meghan Markle, artista rap Cardi B, cantaretii Rihanna, Kesha si Shawn Mendes, jucatorul de tenis Roger Federer, actrita Nicole Kidman si primarul Londrei, Sadiq Khan.De asemenea, pe aceasta lista se afla si actorul Hugh Jackman, actrita si regizoarea Greta Gerwig, regizorul Guillermo del Toro, premierul canadian Justin Trudeau, presedintele chinez Xi Jinping, premierul Japoniei, Shinzo Abe, presedintele francez Emmanuel Macron, vedeta TV Oprah Winfrey si fondatorul si CEO-ul Amazon, Jeff Bezos.Potrivit Time, un numar record de 45 de personalitati din lista de anul acesta au sub 40 de ani.Personalitatile sunt alese de editorii revistei in functie de "cat de multe lucruri pot invata oamenii de la ele".Revista Time, care are mai multe milioane de cititori la nivel mondial, ofera anual, din 1927, si titlul de persoana anului. Anul trecut, acest titlu a fost atribuit miscarii online de constientizare a hartuirii si abuzului sexual #MeToo.