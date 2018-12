O revista americana de lux a facut o sedinta foto in Transilvania. Cum arata modelele (Galerie foto)

Ziare.

Fotografiile au fost realizate de Tom Craig. Hainele purtate de modele sunt semnate de case de moda prestigioase, precum Brunello Cucinelli, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Fendi, Hermes, Dolce & Gabbana, Etro, Simone Rocha, Russell and Bromley sau Louis Vuitton.Publicatia a castigat, pana in prezent, 25 de premii in SUA.Imaginile au fost facute in sate precum Apos, Viscri, Ghijasa de Jos, Rosia sau Burghiu, potrivit unei postari publicate pe Facebook de Fundatia Printul de Wales Romania "CNTraveller, o publicatie de referinta pentru amatorii de calatorii, a ales Transilvania pentru un articol de moda cu piese de la case de moda de prestigiu. Toate fotografiile au fost facute in satele noastre, sate precum Apos, Viscri, Ghijasa de Jos, Rosia sau Burghiu.Ghidul echipei de la CNTraveller a fost Mihai Barbu, un fost student al Fundatiei Printul de Wales si sufletul Asociatiei Villa Abbatis", se arata in mesajul de pe reteaua sociala.Iata cateva fotografii din revista:A.D.