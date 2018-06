Oricat de antipatic ar parea Charlie Hebdo

Ziare.

La solicitarea unui ziar din Romania, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a facut cateva precizari menite sa indulceasca putin ambianta franco-romana dupa caricatura aparuta in Charlie Hebdo cu referire la victoria Simonei Halep: "Orice s-ar putea gandi despre acest desen, trebuie sa amintesc ca libertatea de exprimare si libertatea presei sunt principii fundamentale ale Republicii Franceze."Desenul reprezinta un personaj feminin cu basma si fuste lungi care ridica cupa de argint deasupra capului strigand: "Fiare vechi! Fiare vechi!", o continuare, pesemne, a glumei cu "salutul romanesc".Achiesand fara rezerve la declaratia diplomatei de la Paris, sa observam totusi ca ea nu are o deplina acoperire. Caci, intr-o tara in care "libertatea de exprimare si libertatea presei sunt principii fundamentale", un eminent ziarist politic, Eric Zemmour, a fost condamnat in luna mai la 5000 de euro amenda "pentru provocare la ura religioasa". De ce? Intr-o emisiune de pe France 5 el spusese ca "in numeroase cartiere de periferie franceze in care multe fete tinere au fata acoperita se da o lupta pentru islamizarea teritoriului, o forma de jihad". Declaratiile sale au fost mai ample, inscriindu-se intr-o viziune cuprinzatoare potrivit careia Franta "cunoaste de 30 de ani o invazie".Se poate discuta despre adevarul sau eroarea acestei perspective, dar e greu de negat ca eseistul este un om de idei, care propune o imagine cel putin coerenta asupra istoriei si politicii recente, una de neeludat intr-o dezbatere intelectuala onesta.Dar el nu a fost singurul care, avertizand asupra riscului islamizarii, s-a expus unor anchete judiciare. Istoricul Georges Bensoussan a fost tarat si el in procese din cauza ca facuse o corelatie intre aparitia unui nou antisemitism si expansiunea islamului in Europa occidentala.In 2015, intr-o emisiune al carei amfitrion era filosoful Alain Finkielkraut, istoricul spusese ca imigratia de masa a fost de natura sa altereze valorile democratice ale societatilor occidentale prin importul unui antisemitism atavic. Scandalul a fost mare, Colectivul contra Islamofobiei in Franta a facut plangere, dar in cele din urma, dupa o lunga batalie juridico-mediatica, istoricul a fost scos de sub acuzatie. Atat doar ca aceste hartuieli lasa urme.Sunt doar doua exemple dintr-o ambianta franceza tot mai otravita de polemica pe tema imigratiei si islamizarii si care a luat amploare si in Germania, atingand o temperatura fara precedent dupa violarea si asasinarea unei adolescente la Wiesbaden de catre un refugiat irakian.E doar picatura care pare sa fi umplut paharul, caci au mai fost cazuri identice la Freiburg, la Kandel, dar si altele daca ne intoarcem in timp catre noaptea Sfantului Silvestru de la Koln dintre 2015 si 2016, cu ecourile ei spontane din presa si acuzatiile subsecvente de rasism.Comparatiile acestea ne arata ceva important. Libertatea de exprimare nu e cu adevarat garantata. Sunt tot mai numeroase subiectele care "pun probleme", care trebuie tratate cu precautii infinite, pentru a nu trezi tot soiul de circumspectii, dar niciunul nu pare atat de sensibil precum cel legat de migratia islamica.Cata vreme Uniunea Europeana pune politica de incurajare a migratiei in centrul proiectului sau, toate interventiile critice sunt din start delegimitate, privite cu suspiciune si destituite ca fiind ostile democratiei. Chiar si discursuri intelectuale de cel mai inalt nivel risca sa fie daca nu reprimate, cel putin marginalizate si privite cu suspiciune.Probabil ca romanilor, in majoritatea lor, nu le-a picat bine caricatura din Charlie Hebdo , cu atat mai mult cu cat Simona Halep a devenit o emblema nationala. Imaginea e, intr-adevar, coroziva si in esenta nedreapta. Dar cei care ar fi tentati sa faca caz de asta ar incuraja inclinatia tot mai puternica de limitare a libertatii de opinie, trasandu-i cadre sufocante.In diferite forme si grade, peste tot in Europa, libertatea cuvantului pare pusa la mare incercare, din motive care tin de chiar proiectul central al unificarii europene. Nu mai e vorba de regimuri politice locale, de "derive" accidentale, ci de o exigenta care se afla in inima proiectului european actual si care a cautat mereu sa delegitimeze orice obiectie fata de politica privitoare la imigratie.Daca admitem ca democratia inseamna in primul rand dezbatere libera si ca libertatea cuvantului e mai importanta chiar decat aritmetica voturilor, atunci este vital ca mai inainte de a stabili un obiectiv politic sa ne asiguram ca suntem dispusi sa-l discutam fara restrictii.