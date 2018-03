Revista Newsweek se lanseaza in Romania. Echipa va fi formata din jurnalisti de la Romania libera

Ziare.

Societatea care va edita publicatia a fost recent infiintata, informeaza Pagina de Media . Potrivit Monitorului Oficial, este vorba de News International, care ii are fondatori pe toti cei implicati in proiect.Administratorul societatii este Sabin Orcan, iar echipa este formata din fosti jurnalisti de la Romania libera: Mircea Marian, Silviu Sergiu, Ramona Ursu, Catalin Prisacariu, Petru Badica, Flavia Dragan, Razvan Chiruta.Potrivit News.ro, publicatia va aparea saptamanal, in 64 de pagini, urmand sa acopere subiecte din toate domeniile de interes public si sa contina, intre altele, interviuri, reportaje si investigatii.La inceputul lunii ianuarie, Sanin Orcan declara despre finantarea proiectului ca "Fondurile vin de la ceilalti actionari, dar mai ales de la mine."