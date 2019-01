Aceasta este generatia care distribuie cele mai multe stiri false pe Facebook!

Ziare.

Oamenii de stiinta de la universitatile Princeton si New York au descoperit ca mai ales varstnicii, cei trecuti de 65 de ani, au aceasta tendinta, arata Science Alert Interesant este ca aceasta tendinta nu tine cont, de obicei, de educatie, sex ori pareri politice, ci doar de varsta, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Science Advances.In cadrul studiului, in care celor 3.500 de subiecti li s-a pus la dispozitie informatie din sfera politica din SUA, s-a observat ca cei care au distribuit asa-zisele "fake news" au fost mai ales varstnicii. 11% dintre cei cu varsta de peste 65 de ani au procedat asa, in timp ce doar 3% dintre cei cu varste cuprinse intre 18 - 29 de ani au facut acelasi lucru.A.P.