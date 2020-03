ActiveWatch si alte 12 ONG-uri fac apel la autoritati: Ce trebuie sa faca inainte sa inchida un site pentru fake news

Apelul

Situatiile considerate abuzive

Care sunt termenele legale de raspuns

Potentialul de pericol al stirilor false

Apelurile organizatiilor internationale

Ziare.

com

Membrii societatii civile atrag atentia si asupra masurilor de combatere a stirilor false, care trebuie aplicate gradual, la inceput cu atentionarea autorilor cu privire la posibilitatea de dezinformare, cererea de modificare a titlurilor sau a anumitor termeni eronati, eliminarea sau modificarea continutului.In final, doar dupa ce acestea nu dau rezultate trebuie sa se ajunga la inchiderea site-ului, prin apelarea la gazduitor, si nu la blocarea prin furnizorii de Internet.Saptamana aceasta, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca a propus inchiderea site-ului stiridemoment.ro, pentru publicarea unor informatii false, fara temei, cu privire la inchiderea unor supermarketuri si cu privire la un plan "secret" al Guvernului de a aduce in tara romani din strainatate.," arata cele 13 organizatii non-guvernamentale, intr-un comunicat transmis vineriApelul acestora este denumit "."Asociatiile precizeaza ca inteleg ca in acest moment moment eforturile autoritatilor publice sunt indreptate spre criza generata de pandemie, insa considera ca acest lucru nu trebuie sa conduca la incalcarea legii chiar de catre institutiile publice sau la abuz de putere din partea acestora.Apelul insa a fost facut deoarece, la doar 3 zile de la declararea starii de urgenta, au fost observate situatii pe care le considera abuzive."Directia de Sanatate Publica Cluj a transmis un document catre un jurnalist in care mentioneaza caactivitatea de a da curs solicitarilor de informatii de interes public conform Legii 544/2001, pe perioada starii de urgenta.," se arata in comunicatul de presa.Membrii societatii civile amintesc ca termenul general de raspuns, conform Legii 544/2001, este de 10 zile, iar ca exceptie el poate fi prelungit la 30 de zile. In cazul presei, termenul de raspuns este de 24 de ore."In Decretul de Instituire a Starii de Urgenta, se mentioneaza ca termenul de raspuns pentru aceste solicitari este dublat, nicidecum nu este mentionata suspendarea dreptului de acces la informatii de interes public.Prin urmare cele 10, respectiv 30 de zile devin maximum 20 de zile sau 60 de zile in starea de urgenta, iar in cazul presei - maximum 48 de ore. Refuzul de a raspunde la solicitarile de informatii publice ramane in continuare abatere disciplinara, potrivit articolului 21 din aceeasi lege," precizeaza comunicatul.Pe de alta parte, decretul prezidential privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ar da atributii insuficient reglementate institutiilor publice.Articolul 54 mentioneaza un mecanism care face posibila "eliminarea de la sursa" sau "blocarea accesului utilizatorilor din Romania la continutul care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19"."Intelegem potentialul de pericol al stirilor si informatiilor false, consideram insa ca nu Guvernul este instanta care trebuie sa stabileasca valoarea de adevar a informatiilor oferite de mass-media.In conditiile in care rolul presei este si de a evalua critic activitatea Guvernului, astfel de atributii deschid posibilitatea de abuz si pun in pericol libertatea presei.Nu recomandam apelarea la blocarea prin furnizorii de Internet (cum este prevazut acum in decretul de urgenta) fara a lua in considerare posibilitatea ca prin aceasta masura exista riscul de a face un continut obscur mult mai cunoscut decat era si deci de a incuraja, indirect, raspandirea lui.," se mai arata in comunicat.Potrivit sursei citate, Organizatia Natiunilor Unite si Human Rights Watchfac un apel catre toate statele sa nu foloseasca aceasta perioada ca pretext pentru masuri care incalca drepturile omului, fara ca aceste masuri sa fie justificate si fara a fi explicate publicului general.", conchid cele 13 ONG-uri.Acestea sunt: ActiveWatch, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica, APADOR-CH, Funky Citizens, Centrul pentru Inovare Publica, Asociatia pentru Tehnologie si Internet - ApTI, Asociatia CIVICA, Asociatia MozaiQ LGBT, Atlatszo Erdely - AsociatiaTransilvania Transparenta, Greenpeace Romania, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Civitas Politics si Expert Forum.